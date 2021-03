Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung is naar verluidt bezig met het ontwikkelen van een " dubbel opvouwbare " telefoon. Wat is dat? Een telefoon die in drie segmenten kan worden opgevouwen en twee scharnieren heeft.

Het zou tegen het einde van dit jaar kunnen verschijnen, volgens Nikkei Asia (via 9to5Google ), die beweerde dat het scherm een beeldverhouding van 16: 9 of 18: 9 zou kunnen hebben, waardoor het voor ontwikkelaars gemakkelijker wordt om apps voor het apparaat te maken. Als de telefoon toch verschijnt, zou dit het derde toestel van Samsung zijn in zijn opvouwbare line-up, die momenteel bestaat uit de Galaxy Z Fold en Galaxy Z Flip .

Beide van deze apparaten zullen naar verwachting in 2021 worden bijgewerkt, ook.

Volgens het rapport zijn de details van de nieuwe dubbelvouwbare telefoon nog niet in steen gebeiteld. Maar Samsung heeft naar verluidt besloten om te investeren in opvouwbare items, vooral in de toekomst. Het bedrijf heeft in het verleden moeite gehad om de Galaxy S- en Galaxy Note- serie te onderscheiden, en het denkt dat opvouwbare telefoons niet alleen het antwoord zijn waarnaar het op zoek was, maar ook eentotale vervanging zijn voor de Note-serie .

"De schorsing van de Note-serie werd vorig jaar vrijwel beslist. Het bedrijf wil meer inzetten op opvouwbare telefoons die veel hogere prijzen hebben met onderscheidende ontwerpen", vertelde een naamloze bron naar verluidt aan Nikkei Asia, die ook opmerkte dat er een wereldwijde crisis in het aanbod van chips zou kunnen zijn. dit jaar "problematisch" zijn voor Samsung. We vermoeden dat het zelfs van invloed kan zijn op de vraag of Samsung zijn opvouwbaar aankondigt.

Als het geen chip-tekorten kan achterhalen, kan de telefoon vertraging oplopen.

Geschreven door Maggie Tillman.