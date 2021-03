Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung kondigde de Galaxy A52 en A72 aan tijdens een Unpacked-evenement op 17 maart, maar een recent lek suggereert dat de mid-rangers nog maar het begin zijn van wat er de komende maanden van het Zuid-Koreaanse bedrijf komt.

Betrouwbare leaker Evan Blass - ook bekend als @evleaks - heeft een Samsung mini-roadmap op het sociale platform Voice gepost , waarin enkele van de lanceringen worden beschreven die we kunnen verwachten en de Samsung Galaxy S21 FE staat erop, samen met de S7 Lite-tablet en een andere Galaxy A-apparaat.

Volgens de tijdlijn die door Blass is ontdekt, zal er op 14 april weer een Samsung-evenement zijn, voor computerapparatuur zoals de Galaxy Chromebook-lijn en met Windows uitgeruste Galaxy Book-laptops , wordt gezegd.

De tijdlijn suggereert dan dat er in juni een evenement zal plaatsvinden, hoewel de datum op dit moment schijnbaar niet bevestigd is, waardoor Samsungs meer betaalbare Android-tabletlijn zal worden onthuld, inclusief de Samsung Galaxy Tab S7 Lite.

Er wordt beweerd dat in juli een ander Galaxy A-apparaat wordt onthuld - de A22 5G - hoewel Blass ook zegt dat de Galaxy A82 5G op dit punt ook zal worden gelanceerd. Ten slotte suggereert de routekaart dat de Galaxy S21 FE op 19 augustus wordt onthuld, wat normaal gesproken er zou zijn geweest wanneer de Galaxy Note zou worden uitgebracht.

Er wordt gezegd dat de Note-lijn zal doorgaan ondanks dat de Galaxy S21 Ultra S Pen-ondersteuning biedt, maar vanwege chiptekorten en productclashes zullen Note-fans een nieuw model zien in 2022 in plaats van 2021.

Geen van de datums in de mini-roadmap is tot nu toe door Samsung bevestigd. Je kunt echter alles lezen over de geruchten rond de Samsung Galaxy Note 21 in onze aparte feature en we hebben ook een feature die de Galaxy S21 FE compleet maakt .

Geschreven door Britta O'Boyle.