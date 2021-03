Samsung Galaxy A52 en A72 versterken de betaalbare referenties van Samsung

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft officieel de Galaxy A52-, A52 5G- en de Galaxy A72-modellen aangekondigd om de middenklasse een boost te geven en meer betaalbare Samsung-modellen te bieden.

De Galaxy A-modellen zijn populair, overtreffen vaak de vlaggenschip Galaxy S-modellen en bieden vrijwel dezelfde ervaring met een paar maatregelen die zijn genomen om de kosten te verlagen.

De Galaxy A zit op Qualcomm-hardware van een lager niveau - zonder teken van Exynos deze keer - terwijl het ook de cameras van de toonaangevende modellen verkleint.

De Samsung Galaxy A52 is er in twee versies met een 5G-model. Het 5G-model krijgt iets krachtigere hardware dan de andere twee modellen, terwijl het ook een 6,5-inch 120Hz-scherm biedt, het enige model in deze nieuwe reeks met die verversingssnelheid.

De Galaxy A52 heeft een 6,5-inch scherm en de Galaxy A72 heeft een 6,7-inch scherm, beide krijgen een verversing van 90 Hz.

Alle modellen hebben een quad-camerasysteem aan de achterkant, hoewel de Galaxy A72 het meest geavanceerd is en een 3x optische zoomlens biedt in plaats van de dieptesensor die op de Galaxy A52-modellen wordt aangetroffen.

Duik in de hardware-specificaties, de Galaxy A52 (LTE) en A72 hebben de Qualcomm Snapdragon 720G, terwijl de Galaxy A52 5G de Snapdragon 750G krijgt.

De kleinere Galaxy A52-modellen hebben beide een batterij van 4500 mAh, terwijl de A72 een batterij van 5000 mAh krijgt die past bij zijn grotere formaat. Alle drie hebben een hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm en een microSD-kaartsleuf.

Alle drie de modellen hebben een soortgelijk ontwerp, verkrijgbaar in blauw, wit, zwart of violet, met een mooie gestructureerde afwerking aan de achterkant van plastic.

Wat de bouw betreft, zorgt de toevoeging van IP67-bescherming tegen water en stof ervoor dat deze telefoons zich onderscheiden van andere rivalen die zelden een dergelijke bescherming bieden voor deze prijs.

Wat betreft de prijzen, de A52, A52 5G en A72 zijn respectievelijk geprijsd als: € 349, € 429 / £ 399 en € 449 / £ 419. De telefoons zijn nu beschikbaar.

Geschreven door Chris Hall.