Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn de afgelopen maanden meerdere rapporten geweest over de toekomst van de Samsung Galaxy Note-serie . Sommigen beweerden dat Samsung van plan was de serie uit te faseren na de Galaxy S21 Ultra die de S Pen ondersteunt - en de Galaxy Z Fold 3 verwachtte dat ook - terwijl anderen zeiden dat er in 2021 een Galaxy Note zou komen, maar mogelijk niet daarna.

Het lijkt erop dat beide geruchten niet kloppen, op basis van een rapport van Sammobile rond de 52e jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Samsung. Samsungs DJ Koh, co-CEO van Samsungs IT en Mobile Communications-divisie, zou hebben gezegd dat hoewel een Galaxy Note in 2021 moeilijk zou zijn vanwege een ernstig tekort aan chipsets en een botsing met andere producten, er een nieuwe Note zou komen. in 2022.

DJ Koh zou hebben gezegd dat de lanceringstijden kunnen veranderen, dus hoewel we gewend zijn om een Galaxy Note in augustus te zien aankomen, kan het zijn dat de volgende Galaxy Note eerder in 2022 zou verschijnen in plaats van dat Note-gebruikers moeten wachten tot Augustus 2022.

Volgens Sammobile zei DJ Koh: "Galaxy Note is voor ons een belangrijke productcategorie die de afgelopen 10 jaar continu geliefd is bij consumenten op de wereldmarkt. De gebruikerservaring van de S Pen is een gebied waar Samsungs mobiele bedrijf harder aan heeft gewerkt. aan dan wie dan ook. Hun lanceringstijdstip kan anders zijn, maar we zullen ervoor zorgen dat we Galaxy Note-consumenten niet teleurstellen. "

Eerder zei een woordvoerder van Samsung tegen T3: "Hoewel we onze S Pen-ervaring hebben uitgebreid naar ons bredere Galaxy-assortiment, betekent dit niet dat we ons niet inzetten voor de Galaxy Note-categorie".

Je kunt alle geruchten over de volgende Galaxy Note lezen in onze aparte feature.

Geschreven door Britta O'Boyle.