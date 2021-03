Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung is van plan dit voorjaar een persevenement te houden, waarmee het het tweede evenement is dat het in 2021 heeft gehouden. Het bedrijf heeft aangekondigd dat het volgende Unpacked zal plaatsvinden op 17 maart 2021 om 10.00 uur ET / 07.00 uur PT, met de uitnodiging die het specifiek Galaxy Awesome Uitgepakt ”.

Gezien de Galaxy A-serie de afgelopen weken herhaaldelijk is gelekt, in combinatie met het "geweldige" evenemententhema, kan men verwachten dat de Galaxy A52 en A72 zullen worden gelanceerd. Maar dit zijn mid-rangers, dus een heel evenement dat aan hen is gewijd, is vreemd. Het lijkt erop dat de A52 5G maandelijkse beveiligingsupdates zal ontvangen, wat doorgaans alleen voor duurdere telefoons is, dus misschien wil Samsung dat we ze serieus nemen.

Samsung heeft naar verluidt eerder deze week een livestream-video gemaakt voor zijn March Unpacked-evenement, waardoor per ongeluk onthuld wordt dat de telefoons op 17 maart 2021 zullen verschijnen. Samsung zou de video hebben verwijderd zodra de informatie openbaar werd. Hoe dan ook, we wisten dat het evenement eraan zat te komen.

De Galaxy A52 en Galaxy A72 zullen naar verwachting beschikbaar zijn in zowel 4G LTE- als 5G-versies, waarbij de 4G-varianten een vernieuwingsfrequentie van 90 Hz bieden en de 5G-modellen een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz. De Galaxy A52 heeft mogelijk een 6,5-inch Super AMOLED Infinity-O-display, terwijl de Galaxy A72 een 6,7-inch Super AMOLED Infinity-O-display zou moeten hebben. Beide zullen Gorilla Glass 5 dragen.

U kunt in-display vingerafdruklezers verwachten, de Snapdragon 720G voor de 4G-varianten, Snapdragon 750G voor de 5G-varianten, 6GB / 8GB RAM en 128GB / 256GB interne opslag, IP67-certificering voor stof- en waterbestendigheid en Android 11. Een 4.500 mAh De batterij zou op de Galaxy A52 moeten zitten, terwijl de Galaxy A72 een batterij van 5000 mAh zou moeten hebben. Beide hebben snel opladen van 25 W.

In termen van cameras wordt gedacht dat de telefoons quad-camera-instellingen en 32-megapixel selfie-cameras hebben. Om te zien hoe deze telefoons worden onthuld en al deze specificaties zelf worden bevestigd, stem je af op het YouTube-kanaal van Samsung.

Geschreven door Maggie Tillman.