Galaxy XCover 5 is de nieuwste ultraduurzame smartphone van Samsung

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft zijn nieuwste robuuste smartphone onthuld en deze heet de Galaxy XCover 5. De fabrikant zegt dat dit het meest compacte robuuste apparaat tot nu toe is.

Natuurlijk, zoals bij elke robuuste smartphone, is het ontwerp er allemaal op gericht om u een praktisch apparaat te geven dat gemakkelijk vast te pakken is onder zware omstandigheden en om ervoor te zorgen dat het niet uitsterft in de elementen.

Het is ontworpen voor veld en fabriek volgens het persbericht van Samsung en heeft een verbeterde aanraakgevoeligheid, zodat het zelfs werkt als je handschoenen draagt.

Zoals je zou verwachten, is het gebouwd volgens militaire normen wat betreft duurzaamheid, en heeft het MIL-STD 810H-certificering dankzij de schokabsorberende eigenschappen.

Een IP68-classificatie betekent ook dat het geen water of stof binnenlaat en tot 30 minuten in water zal overleven.

Binnenin zit een Exynos 850-processor - dezelfde als die in de middenklasse Galaxy A21S - en die wordt vergezeld door 4 GB RAM en 64 GB intern geheugen.

Bovendien - in een beweging die anders is dan de meeste typische smartphones - kunt u de 3000 mAh-batterij vervangen als dat nodig is, en u kunt deze opladen via een USB-poort of met behulp van de externe contactpennen aan de onderkant.

Het heeft een enkele camera aan de achterkant en heeft bedrijfsgerichte functies, zoals het kunnen overschakelen naar een barcodescanner of het gebruik van de eenvoudige walkietalkiemogelijkheden met Microsoft Teams .

De enkele 16 megapixel camera aan de achterkant maakt het geheel af, terwijl de 5 megapixel camera aan de voorkant netjes genoeg is om je dagelijkse videoconferentiesessies op het werk mogelijk te maken.

De Galaxy XCover 5 van Samsung zal vanaf 12 maart in het VK in de verkoop gaan en kost £ 329.

Amazon US Prime Day-deals 2021: hier brengen we je alle grote Prime Day-deals van Amazon US Door Maggie Tillman · 4 maart 2021

Geschreven door Cam Bunton.