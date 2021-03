Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De robuuste Galaxy Xcover 5- telefoon van de volgende generatie is online verschenen via persweergave gepubliceerd door @evleaks on Voice.

De afbeelding laat de voorkant van de telefoon zien, inclusief het ontbreken van een ontwerp op volledig scherm, in tegenstelling tot de vorige Galaxy Xcover Pro . Het heeft ook geen fysieke navigatieknoppen, behalve de rode zijtoets die waarschijnlijk zal dienen als een speciale push-to-talk-knop. Het heeft ook niet de bovenste noodknop die kan worden geprogrammeerd - zoals we zagen op de Galaxy Xcover 4s en Xcover FieldPro.

De Galaxy Xcover 5 lijkt een selfie-camera te hebben in de bovenste ring. Omdat afbeeldingen van de achterkant niet beschikbaar zijn, kunnen we niet zien wat deze heeft voor cameras aan de achterkant. Maar oudere geruchten wijzen erop dat het apparaat onder meer een 16 megapixel hoofdcamera, een 5 megapixel selfie-sensor, een 5,3-inch HD + display, een 3000 mAh-batterij en ondersteuning voor 15 W snelladen zou kunnen hebben.

Tel alles bij elkaar op en de aankomende robuuste telefoon zal een mix zijn van de reguliere Xcover-serie en de premium Galaxy Xcover Pro.

Beste smartphones 2021: de beste mobiele telefoons die momenteel te koop zijn Door Chris Hall · 5 januari 2021 De beste smartphones die je momenteel kunt kopen, met het beste van iPhone en Samsung, Huawei en alles wat Android te bieden heeft

Nog geen woord over de kosten of beschikbaarheid van dit apparaat, maar gezien de unieke hardware is het duidelijk een telefoon bedoeld voor buitenmensen of zelfs voor handelaars die in de bouw werken of wat dan ook. Kortom, iedereen die duurzaamheid van zijn handset verwacht.

Geschreven door Maggie Tillman.