(Pocket-lint) - Samsung heeft een mooie nieuwe cameramodule met 10x optische zoom aangekondigd die is gemaakt voor smartphones, en heeft meteen duidelijk gemaakt dat het de technologie aan andere telefoonfabrikanten zal verkopen.

Dat is geen verrassing - Samsung produceert veel componenten die in telefoons van andere merken passen, dus dit zal gewoon de nieuwste zijn, maar het is een interessante verandering voor de markt.

Optische zoom is de droom voor een smartphonecamera, maar erg moeilijk op schaal te bereiken terwijl het toch past in het steeds dunnere profiel van een moderne telefoon.

Het "dual-fold" ontwerp zorgt ervoor dat de camera het licht twee keer weerkaatst en zorgt voor een vlakker ontwerp dat in meer units zou moeten passen zonder dat zon grote camerabobbel nodig is - niet dat we denken dat die voorlopig ergens heen gaan.

De laatste keer dat Samsung deze technologie gebruikte, was in 2019, toen het er 5x optische zoom mee voor elkaar kreeg, dus sindsdien is het aardig vooruitgegaan, zo lijkt het.

Deze nieuwe module krijgt dubbele zoomprestaties met een toename van 25% in footprint, wat goed is, en we zullen zien of dat wordt opgepikt door andere fabrikanten.

Samsung zegt dat het zou kunnen werken op smartphones, maar ook op andere gebieden, zoals de automobielsector, hoewel we niet helemaal zeker weten waarom een auto een 10x zoomcamera nodig zou hebben - misschien zullen we het snel genoeg ontdekken.

Geschreven door Max Freeman-Mills.