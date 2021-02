Samsung Galaxy Z Fold 3 ondersteunt S Pen, aldus het rapport

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De derde generatie van de Samsung Galaxy Fold zal naar verwachting de S Pen ondersteunen, net als deSamsung Galaxy S21 Ultra .

Een rapport van het Koreaanse nieuwscentrum ET News beweert dat Samsung "erin is geslaagd de penfunctie voor opvouwbare telefoons met hoge technische problemen te implementeren".

Er wordt beweerd dat bronnen uit de industrie hebben onthuld dat Samsung de ontwikkeling van de S Pen-technologie voor opvouwbare apparaten heeft voltooid en deze in de tweede helft van 2021 op de Galaxy Z Fold 3 zal plaatsen.

Volgens het rapport zou Samsung, om S Pen-ondersteuning aan de Z Fold 3 te kunnen toevoegen, ervoor moeten zorgen dat het digitizer-element van het scherm dat beweging van de pen herkent, ook opvouwbaar is en bestand is tegen de druk. schrijven met de pen op het scherm. Het UTG opvouwbare glas moet ook bestand zijn tegen de krasjes die uit de pen kunnen ontstaan.

Een bron uit de branche die naar verluidt bekend is met de ontwikkeling van opvouwbare producten van Samsung, zou hebben gezegd: "We hebben technologieën ontwikkeld zoals digitzers en UTGs die kunnen reageren op peninvoer".

Het is niet duidelijk uit het rapport of de S Pen zal worden opgenomen in de Galaxy Z Fold 3 zoals bij Galaxy Note-toestellen , of dat er een extra extra beschikbaar zou zijn, zoals bij de S21 Ultra. We vermoeden dat dit waarschijnlijk het laatste is.

Alles over de Samsung Galaxy Z Fold 3 lees je in onze aparte geruchtenronde.

Geschreven door Britta O'Boyle.