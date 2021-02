Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is geen geheim dat Samsung samenwerkt met AMD om de grafische prestaties van zijn apparaten te verbeteren. Na een samenwerking in 2019 hebben Samsung-fans geduldig gewacht op meer nieuws over wat het resultaat zal zijn.

Op CES 2021 gaf Samsung ons iets degelijks : de bevestiging dat het een volgende generatie mobiele GPU met AMD aan het ontwikkelen was en dat deze zou verschijnen in "het volgende vlaggenschipproduct".

Gezien de lancering van de Galaxy S21 , zal het volgende logische vlaggenschip - en door velen beschouwd als de echte focus van Samsungs inspanningen in 2021 - het volgende opvouwbare apparaat zijn, vermoedelijk de Galaxy Z Fold 3 .

Een betrouwbare leaker van Samsung-informatie heeft gesuggereerd dat er in juni een showcase van de Samsung-AMD GPU zal zijn.

Samsung is voorlopig gepland om de Samsung × AMD GPU in juni uit te brengen om nieuwe technologieën en specificaties te demonstreren, maar alleen om GPU uit te brengen, moet de processor wachten. - Ice-universum (@UniverseIce) 23 februari 2021

Wat hier interessant is, is dat UniverseIce verder zegt dat dit alleen de GPU zal zijn, niet de CPU-kant van het pakket.

Dezelfde bron heeft eerder gesuggereerd dat het AMD-partnerschap zal resulteren in de Exynos 9855 en Exynos 9925 die zijn ontworpen om apparaten in 2022 en 2023 van stroom te voorzien.

Gezien de opmerkingen van Samsung hierover in zijn "volgende vlaggenschipproduct", lijkt het erop dat we deze AMD GPU eerder dan 2022 in een apparaat zullen zien.

De Galaxy Z Fold 3 zou rond augustus of september 2021 worden gelanceerd als Samsung vasthoudt aan eerdere tijdlijnen - misschien juli 2021 als Samsung het vooruit schuift zoals bij de lancering van de Galaxy S21.

Zoals de bron suggereert, is de onthulling van juni misschien slechts een showcase van de grafische prestaties van de nieuwe hardware, waarschijnlijk tijdens een Samsung Exynos-evenement, als voorloper van een groter Galaxy Unpacked-lanceringsevenement voor nieuwe opvouwbare apparaten.

Wat Samsung nog meer zou kunnen veranderen aan zijn Exynos-hardware ten opzichte van de Exynos 2100 die zijn weg vond naar de Galaxy S21 weten we niet - we vermoeden dat het grotendeels hetzelfde zal zijn, maar met verbeterde grafische bekwaamheid, het voordeel van AMD-branding, en veel interesse in Exynos-hardware van derden.

Zoals de bron zegt, is dit "voorlopig gepland" en we kunnen niets voorzichtiger bedenken dan het Mobile World Congress Barcelona , gepland voor 28 juni - 1 juli 2021, dat goed zou aansluiten bij de door Samsung gerapporteerde plannen.

