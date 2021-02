Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft vandaag aangekondigd dat het een nieuwe software-update zal uitrollen voor onder meer de Galaxy S20- , Galaxy Note 20-, Galaxy Z Fold 2- en Galaxy Z Flip-serie telefoons die een aantal van de functies van de S21 naar oudere apparaten brengt.

De nieuwe software, One UI 3.1, brengt een groot aantal verbeteringen met zich mee voor een aantal oudere Galaxy-telefoons.

Bezitters van een Galaxy S20 krijgen nieuwe functies waarmee je kunt profiteren van enkele van de verbeterde cameratools. Een daarvan is de bijgewerkte Single Take-functie waarmee je fotos en videos tegelijk kunt maken met meerdere lenzen.

Wanneer u uw foto maakt, kunt u met One UI 3.1 een hulpmiddel voor het wissen van objecten gebruiken waarmee u ongewenste delen van uw foto kunt verwijderen zonder dat u het handmatig uit de foto hoeft te selecteren. Tik gewoon op het gebied dat u wilt verwijderen en het wordt automatisch geselecteerd om te verwijderen.

Eén gebruikersinterface 3.1 bevat ook een verbeterde autofocus door aanraking en autoexosure-tool. Het maakt het een beetje gemakkelijker om de focus en helderheid van elke opname aan te passen, zodat je niet met over- of onderbelichte fotos komt te zitten of op de verkeerde plek scherpstelt.

Het enige dat u hoeft te doen om de helderheid aan te passen, is naar links of rechts over het scherm vegen terwijl de tool wordt weergegeven.

Bovendien is er opname met meerdere microfoons. In Pro-videomodus kunt u audio opnemen via de telefoon en / of via aangesloten Bluetooth-oortelefoons. Dus als je een pratend stuk voor de camera fotografeert of vlogt, kun je ervoor kiezen om de microfoon in je oordopjes te gebruiken als je dat wilt.

Zodra al uw nieuwe fotos en videos zijn gemaakt, rangschikt en groepeert de bijgewerkte galerij ze allemaal in een overzichtelijke en gemakkelijke feed.

Een andere nieuwe functie in One UI 3.1 is een optie voor privé delen, waarmee u locatiegegevens uit de metagegevens van fotos kunt verwijderen voordat u deze deelt, en waarmee u kunt bepalen wie toegang heeft tot de inhoud die u deelt of hoelang deze beschikbaar is.

Ten slotte is er een bijgewerkte oogcomfort-schildmodus die automatisch het niveau van blauw licht van het display aanpast aan het tijdstip van de dag. U kunt het schema zelf personaliseren als u dat wilt, of het automatisch laten doen.

Eén UI 3.1 is vanaf vandaag beschikbaar op de Galaxy S20-serie, Note 20-serie, Z Fold 2 en Z Flip, evenals de S10 , Note 10, Fold, A71, A51, A90, A80, A70 en A50.

Zoals gebruikelijk voor deze dingen, is het mogelijk dat uw update niet meteen beschikbaar is, afhankelijk van de regio waarin u zich bevindt en of u een telefoon heeft van een koerier die is vergrendeld.

Geschreven door Cam Bunton.