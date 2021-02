Het lek van de Galaxy Z Fold 3 suggereert dat de camera onder het scherm eraan komt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung is van plan om een under-display camera te implementeren in zijn volgende Galaxy Z Fold-apparaat volgens een bekende leaker.

Het lek is afkomstig van een Twitter-tipgever met een bewezen staat van dienst voor het vooraf onthullen van telefoondetails. In de tweet zegt @UniverseIce dat hij gelooft dat de volgende Fold zal komen met een UPC (Under Panel Camera).

Galaxy Z Fold3 zal nog steeds zeer waarschijnlijk UPC pic.twitter.com/DD6TMPLlM0 gebruiken - IJsuniversum (@UniverseIce) 15 februari 2021

Samsung zou natuurlijk niet het eerste bedrijf zijn dat een telefoon met een onzichtbare camera onder het display op de markt brengt.

ZTE was er als eerste met de Axon 20 5G, maar de implementatie was niet perfect, waardoor er een zichtbare vervorming over een klein deel van het scherm achterbleef. Bovendien was de kwaliteit van het beeld van de verborgen camera begrijpelijkerwijs behoorlijk slecht.

Je zou hopen dat met Samsung die de Fold-serie tegen een veel hogere prijs aanbiedt dan de ZTE-telefoon, deze geen merkbare verstoring van het scherm zou vertonen en selfies zou nemen met veel betere resultaten.

Wat Samsung betreft, het zou niet zo verwonderlijk zijn als het bedrijf de technologie naar telefoons zou uitrollen. Aangekondigd te hebben dat het van plan is om eerder in 2021 OLED-schermen voor laptops met under-display-cameras te bouwen op CES.

Er is ook het feit dat de Fold-serie nu het hoogtepunt is van innovatie in smartphones van de Koreaanse technologiegigant, dus om zon nieuwe technologie in een ander telefoongamma te hebben voordat het niet al te logisch zou zijn.

Er is nog niet veel bekend over de Galaxy Z Fold 3, maar de verwachting is dat hij later dit jaar, waarschijnlijk in de zomer, zal verschijnen. Juli is aangeprezen als een mogelijke lanceringsmaand.

Het heeft waarschijnlijk dezelfde vormfactor als de Z Fold 2 met een vouw in boekstijl en een kleiner secundair scherm aan de buitenkant. We vermoeden dat een Snapdragon 888-chip ervoor zal zorgen en dat deze voldoende RAM en opslag zal hebben.

Ga voor up-to-date nieuws en geruchten over de Fold 3 naar onze speciale functie .

Geschreven door Cam Bunton.