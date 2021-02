Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Galaxy S21-serie van Samsung ligt niet lang in de schappen, maar er doen al geruchten de ronde over de Galaxy S21 Fan Edition, of Galaxy S21 FE.

De Galaxy S21 FE zou de uitstekende Galaxy S20 FE opvolgen als deze arriveert, en waarschijnlijk opnieuw de goede plek tussen prijs en functies raken. Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord.

Later dit jaar

Goedkoper dan Galaxy S21

Het Samsung Galaxy S20 Fan Edition-model werd onthuld in september 2020 en kwam beschikbaar in oktober 2020. Er wordt beweerd dat er een Samsung-apparaat met het modelnummer SM-G990B in de maak is, dat waarschijnlijk de Galaxy S21 FE zal zijn, en dat het zou in de tweede helft van 2021 van start gaan.

Nu de Galaxy S21-serie eerder wordt gelanceerd dan de Galaxy S20-serie, kan het zijn dat de Galaxy S21 FE ook iets eerder arriveert dan zijn voorganger, maar we zouden het nog steeds niet verwachten voor het einde van de zomer van 2021.

Qua prijs zouden we verwachten dat de Galaxy S21 FE onder de Galaxy S21 zit . De Galaxy S20 FE begint bij £ 599 in het VK voor het 4G-model - het is niet verkrijgbaar in de VS - met het 5G-model dat £ 599 kost in het VK en $ 599 in de VS, dus we verwachten een vergelijkbaar honkbalveld voor de Galaxy S21 FE.

Vergelijkbaar met Galaxy S21-serie

Plastic

IP68-classificatie waarschijnlijk

De Samsung Galaxy S20 FE had een ontwerp dat lijkt op de Galaxy S20-serie , maar heeft een aantal wijzigingen aangebracht om de prijs te verlagen, zoals een plastic achterkant in plaats van glas.

We verwachten dat de Galaxy S21 FE hetzelfde doet, maar met een ontwerp dat lijkt op de Galaxy S21 en S21 +. Volgens geruchten komt het in de kleuren grijs / zilver, roze, violet en wit. Het biedt waarschijnlijk waterdichtheid, zoals de Galaxy S20 FE deed, en we verwachten een plat scherm.

Ongeveer 6,5 inch

Volledige HD +

120Hz verversingssnelheid waarschijnlijk

De Samsung Galaxy S20 FE heeft een 6,5-inch scherm met een Full HD + resolutie dus we zouden vergelijkbaar verwachten voor de Galaxy S21 FE. Dat zou hem qua grootte tussen de Galaxy S21 en Galaxy S21 + plaatsen.

Zowel de S21 als de S21 + hebben ook een Full HD + -scherm en beide hebben een variabele vernieuwingsfrequentie van 120 Hz. Omdat de Galaxy S20 FE de vernieuwingsfrequentie van 120 Hz van de Galaxy S20-serie behield, is het waarschijnlijk dat de S21 FE ook de snellere vernieuwingssnelheid zal bieden, hoewel het onduidelijk is of deze een variabele zal bieden.

Een plat scherm is waarschijnlijk ook voor de Galaxy S21 FE, samen met een gecentraliseerde camera aan de voorkant . Het is waarschijnlijk ook AMOLED.

Qualcomm leeuwenbek 888 / Exynos 2100?

128 GB / 256 GB opslagopties

5G

Geruchten suggereren dat de Samsung Galaxy S21 FE, net als zijn voorganger, zal worden geleverd met 128 GB en 256 GB opslagopties. Het is niet duidelijk of het microSD-ondersteuning zal bieden voor opslaguitbreiding, hoewel de Galaxy S21 en S21 + dat niet doen, dus het is mogelijk dat de S21 FE dat ook niet zal doen.

Rapporten beweren dat het een 5G-apparaat zal zijn, wat we zouden verwachten, hoewel het niet duidelijk is of er ook een 4G LTE-model zal zijn, zoals bij de Galaxy S20 FE. Er wordt ook gezegd dat het op Android 11 draait.

Op dit moment is er geen woord over welke processor de Galaxy S21 FE zal gebruiken, maar aangezien de Galaxy S20 FE hetzelfde liep als de Galaxy S20-serie, zouden we de Qualcomm Snapdrgon 888 of de Exynos 2100 zoals de Galaxy S21-serie verwachten .

De Galaxy S21 FE zal waarschijnlijk iets minder RAM bieden dan de Galaxy S21 +, maar het zou niet verrassend zijn om dezelfde batterijcapaciteit te zien.

Drievoudige achteruitrijcamera waarschijnlijk

De Samsung Galaxy S20 FE had een drievoudige camera aan de achterzijde met dezelfde hoofdcamera als de Galaxy S21 +. Het verlaagde de resolutie van de telecamera en verhoogde de resolutie van de camera aan de voorkant. Het heeft ook dezelfde resolutie Ultra-Wide camera als de Galaxy S20 en Galaxy S20 +, maar met kleinere pixels.

Op dit moment zijn er geen specifieke geruchten over de specificaties van de Galaxy S21 FE camera, maar we zouden een drievoudige camera aan de achterkant verwachten, zoals de Galaxy S21 en S21 +.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Galaxy S21 FE.

Sammobile beweerde dat de Galaxy S21 FE al in ontwikkeling zou kunnen zijn met een modelnummer SM-G990B. De site zei dat het 5G zal hebben, zal komen in 128 GB en 256 GB opslagopties en Android 11 zal hebben. Er wordt ook gezegd dat het in de kleuren grijs / zilver, roze, violet en wit zal verschijnen wanneer het in de tweede helft van dit jaar wordt gelanceerd .

Leaker Max Weinbach twitterde dat de Samsung Galaxy S21 FE een van de vlaggenschepen was die je in 2021 van Samsung mag verwachten.

De vlaggenschepen van Samsung verwachten dit jaar:



S21 FE

S21

S21 +

S21 Ultra

Z-vouw 3

Z Flip 3

Z-vouw FE - Max Weinbach (@MaxWinebach) 15 november 2020

Geschreven door Britta O'Boyle.