(Pocket-lint) - De Galaxy S21-serie van Samsung kwam pas een paar maanden geleden in de schappen, maar er zijn al veel geruchten over de Galaxy S21 Fan Edition of Galaxy S21 FE.

De Galaxy S21 FE zou de uitstekende Galaxy S20 FE opvolgen als hij arriveert, waarschijnlijk opnieuw de goede plek tussen prijs en functies. Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord.

Mogelijk 19 augustus

Goedkoper dan Galaxy S21

Het Samsung Galaxy S20 Fan Edition-model werd in september 2020 onthuld en in oktober 2020 beschikbaar gesteld. Er wordt beweerd dat er een Samsung-apparaat met modelnummer SM-G990B in de maak is dat waarschijnlijk de Galaxy S21 FE is, en dat het zou in de tweede helft van 2021 van start gaan.

Met de Galaxy S21-serie die eerder op de markt komt dan de Galaxy S20-serie, kan het zijn dat de Galaxy S21 FE ook iets eerder arriveert dan zijn voorganger. Een uitgelekte mini-roadmap van Samsung suggereert dat 19 augustus is gepland voor de lancering van de S21 FE, wat dat idee zou ondersteunen en mogelijk het gat in de lancering van augustus zou kunnen opvullen als de Note 21 dit jaar niet verschijnt.

Qua prijs zouden we verwachten dat de Galaxy S21 FE onder de Galaxy S21 zou zitten . De Galaxy S20 FE begint bij £ 599 in het VK voor het 4G-model – het is niet beschikbaar in de VS – waarbij het 5G-model £ 599 kost in het VK en $ 599 in de VS, dus we zouden een vergelijkbare marge verwachten voor de Galaxy S20 FE Galaxy S21FE.

gelijk aan Galaxy S21-serie

Plastic

IP68-classificatie waarschijnlijk

155,7 x 74,5 x 7,9 mm

De Samsung Galaxy S20 FE had een ontwerp vergelijkbaar met de Galaxy S20-serie , maar maakte een aantal wijzigingen om de prijs te verlagen, zoals een plastic achterkant in plaats van glas.

De Galaxy S21 FE zal naar verwachting hetzelfde doen, maar met een ontwerp vergelijkbaar met de Galaxy S21 en S21+. Geruchten beweren dat het zal komen in de kleuren grijs, roze, violet, groen, blauw en wit. Het is waarschijnlijk waterbestendig, zoals de Galaxy S20 FE was, en we zouden een plat scherm verwachten.

Op basis van meerdere gelekte renders zal de camerabehuizing aan de achterkant van de S21 FE in het frame vallen, net als op de Galaxy S21, maar het zal een meer traditioneel en eenvoudiger ontwerp zijn. De behuizing lijkt ook dezelfde kleur te hebben als de rest van de achterkant in plaats van een andere kleur zoals de Galaxy S21.

6,4-inch

Full HD+

120Hz verversingssnelheid waarschijnlijk

De Samsung Galaxy S20 FE heeft een 6,5-inch scherm met een Full HD+ resolutie, hoewel geruchten beweren dat de Galaxy S21 FE een 6,4-inch scherm zal hebben. Dat plaatst het echter nog steeds tussen de Galaxy S21 en Galaxy S21+ in termen van grootte.

Zowel de S21 als de S21+ hebben ook een Full HD+-scherm en beide worden geleverd met een variabele verversingssnelheid van 120 Hz. Aangezien de Galaxy S20 FE de verversingssnelheid van 120 Hz van de Galaxy S20-serie heeft behouden, is het waarschijnlijk dat de S21 FE ook de snellere verversingssnelheid zal bieden, hoewel het onduidelijk is of deze een variabele verversingssnelheid zal bieden.

Een plat scherm is waarschijnlijk ook voor de Galaxy S21 FE, samen met een gecentraliseerde camera aan de voorkant . Het is waarschijnlijk ook een Super AMOLED-paneel.

Qualcomm Snapdragon 888, 8GB RAM

128 GB/256 GB opslagopties

5G

Geruchten suggereren dat de Samsung Galaxy S21 FE, net als zijn voorganger, wordt geleverd met 128 GB en 256 GB opslagopties. Het is niet duidelijk of het microSD-ondersteuning zal bieden voor opslaguitbreiding, hoewel de Galaxy S21 en S21+ dat niet doen, dus het is mogelijk dat de S21 FE dat ook niet zal doen.

Rapporten beweren dat het een 5G-apparaat zal zijn, wat we zouden verwachten, hoewel het niet duidelijk is of er ook een 4G LTE-model zal zijn zoals bij de Galaxy S20 FE. Er wordt ook gezegd dat het op Android 11 draait.

Een gelekte benchmark suggereert dat de Galaxy S21 FE op de Qualcomm Snapdrgon 888 zal draaien, net als de Galaxy S21-serie. De benchmark suggereerde ook dat we 6 GB RAM zouden zien - iets minder dan de Galaxy S21 - maar er is ook een benchmark geweest die 8 GB RAM suggereerde.

Batterijcapaciteit is nog niet genoemd, maar het zou niet verwonderlijk zijn om dezelfde batterijcapaciteit te zien als de Galaxy S21+.

Een andere niet-verrassende gedeelde functie met de reguliere S21+ is de ondersteuning voor snel opladen van 25 W, hoewel het nog niet duidelijk is of de oplader zelf in de doos zal worden meegeleverd.

Drievoudige achteruitrijcamera waarschijnlijk

De Samsung Galaxy S20 FE had een drievoudige achteruitrijcamera met dezelfde hoofdcamera als de Galaxy S21+. Het verlaagde de resolutie van de telecamera en verhoogde de resolutie van de camera aan de voorkant. Het heeft ook dezelfde ultrabrede camera met dezelfde resolutie als de Galaxy S20 en Galaxy S20+, maar met kleinere pixels.

Op dit moment zijn er geen specifieke geruchten over de specificaties van de Galaxy S21 FE-camera, maar renders tonen een drievoudige achteruitrijcamera zoals de Galaxy S21 en S21+, wat wordt verwacht.

Hier is alles wat we tot nu toe over de Galaxy S21 FE hebben gehoord.

Een gelekt 3C-document, voor het eerst ontdekt door MyFixGuide , onthult dat de Galaxy S21 FE ondersteuning zal bieden voor snel opladen van 25 W.

Geekbench rapporteerde de Samsung Galaxy S21 FE op een benchmark met de Qualcomm Snapdragon 888-chipset en 8GB RAM.

Evan Blass tweette een afbeelding van de Samsung Galaxy S21 FE in elke kleur met groen, wit, blauw, grijs en violet afgebeeld. De afbeelding toonde het apparaat ook vanuit elke hoek.

De Samsung Galaxy S21 FE verscheen op een benchmarktest met de Qualcomm Snapdragon 888 en 6 GB RAM. Het wordt ook vermeld als Android 11.

Bronnen in de branche beweren dat Samsung een evenement plant voor augustus, waar naar verwachting de Z Fold 3, Z Flip 3 en de Galaxy S21 FE zullen worden onthuld.

Ross Young tweette dat de Galaxy S21 FE in juli in productie gaat en in de kleuren grijs, lichtgroen, lichtviolet en wit zal verschijnen.

Steve Hemmerstoffer (OnLeaks) plaatste een aantal hoge resolutie renders van de Galaxy S21 FE op The Voice platform, samen met een paar details.

Evan Blass onthulde een uitgelekte Samsung mini-roadmap die suggereert dat de Samsung Galaxy S21 FE op 19 augustus 2021 zou kunnen lanceren.

Sammobile beweerde dat de Galaxy S21 FE al in ontwikkeling zou kunnen zijn met een modelnummer SM-G990B. De site zei dat het 5G zal hebben, met 128 GB en 256 GB opslagopties en Android 11. Er wordt ook gezegd dat het in de tweede helft van dit jaar in grijs / zilver, roze, violet en witte kleuren zal komen .

Leaker Max Weinbach twitterde dat de Samsung Galaxy S21 FE een van de vlaggenschepen was die je in 2021 van Samsung mag verwachten.

