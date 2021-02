Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vorig jaar lanceerde Samsung de Galaxy S20 FE, een toestel uit het middensegment dat de belangrijkste kenmerken van het vlaggenschip behoudt, terwijl het een paar berekende maatregelen neemt om de prijs te verlagen. Nu lijkt het erop dat het bedrijf zou kunnen proberen dat succes te herhalen door een Galaxy S21 FE te lanceren.

SamMobile , een bekende bron van Samsung-lekken, beweert dat de Galaxy S21 FE mogelijk al in ontwikkeling is, met bronnen die zeggen dat er een Galaxy-apparaat met modelnummer SM-G990B in de maak is, en dat het waarschijnlijk een opvolger is van de Galaxy S20 FE. In onze recensie van die telefoon dachten we dat hij de juiste noten raakte en misschien wel de keuze van de S20-groep was . Het is dus opwindend om te horen dat er een tweede generatie onderweg is.

We vermoeden dat de Galaxy S21 FE een mix van Galaxy S21- en S21 + -functies zal hebben . SamMobile zei dat de telefoon 5G-connectiviteit, 128 GB en 256 GB opslag biedt en Android 11. Het zal beschikbaar zijn in de kleuren grijs / zilver, roze, paars en wit wanneer het in de tweede helft van dit jaar wordt gelanceerd.

Het rapport lijkt onduidelijk of het een microSD-sleuf zal bevatten, maar er zou in de komende weken en maanden meer ‘concrete’ informatie naar boven kunnen komen.

Geschreven door Maggie Tillman.