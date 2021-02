Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Samsung Galaxy S21-serie is eind januari 2021 gelanceerd en geeft ons inzicht in wat we dit jaar van Samsungs smartphones kunnen verwachten.

Een van de volgende grote apparaten zou de Galaxy Note 21 moeten zijn, die in het verleden de Galaxy S-reeks heeft verbeterd en op bepaalde gebieden heeft verbeterd, zoals het ontwerp en de camera. Maar in 2021 zou het anders kunnen zijn, met de vraag of we überhaupt een Note-lijn zullen zien, nu ondersteunt deGalaxy S21 Ultra de S Pen en de Z Fold 3 wordt ook gezegd.

Zal de Galaxy Note doorgaan? Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Galaxy Note 21 en Note 21 Ultra.

Augustus 2021 verwacht

Als Samsung de Galaxy Note-serie blijft aanbieden, verwachten we een lancering in augustus voor de Note 21. De Note 20-serie vond plaats op 5 augustus 2020, terwijl de Note 10-serie op 7 augustus 2019 werd gelanceerd, dus begin augustus is het patroon .

Qua prijs verwachten we dat Samsung het Note 21-apparaat - of apparaten - rond dezelfde prijzen zal lanceren als hun voorgangers. De Samsung Galaxy Note 20 begint bij £ 849 of $ 999, dus we verwachten vergelijkbaar voor de Note 21.

S Pen ingebouwd

Waterdicht, premium

Camera onder het scherm?

De meeste van de huidige geruchten over de Note 21-serie zijn of deze wel of niet zal verschijnen, in plaats van specifieke informatie over wat erin zal verschijnen.

Als Samsung echter een Note 21 en Note 21 Ultra - of slechts één - lanceert, verwachten we dat het apparaat of de apparaten enkele ontwerpdetails van de Galaxy S21-serie overnemen, zoals de camerabehuizing die in het frame overloopt.

We verwachten ook een waterdicht metalen frame tussen glazen panelen en een aantal interessante afwerkingen. Een vingerafdruksensor onder het scherm is waarschijnlijk en één ding is zeker: er zal een ingebouwde S Pen zijn. Er zijn ook een paar gemompel die suggereert dat we mogelijk een camera aan de voorkant onder het scherm zien, wat zou betekenen dat er geen camera is .

120Hz verversingssnelheid waarschijnlijk

Plat display mogelijk

Nu Samsung een adaptieve 120Hz verversingssnelheid aanbiedt op alle Galaxy S21-modellen, is het waarschijnlijk dat de Note 21-modellen dit ook zouden hebben, samen met ondersteuning voor HDR10 + . Er zijn nog geen lekken op maten, maar we verwachten vergelijkbaar met de Note 20 en Note 20 Ultra als er twee modellen zijn.

De Note 20 heeft een plat beeldscherm met een Full HD + resolutie, terwijl de Note 20 Ultra een curved beeldscherm heeft met een Quad HD + resolutie. Het zou ons niet verbazen om dit jaar maar één model van de Note 21 te zien, met een plat beeldscherm om de kosten laag te houden en dus een optie onder de Galaxy S21 Ultra met een S Pen.

Camera aan voorzijde onder display gemeld

Er zijn nog geen specifieke geruchten rond de Note 21-cameras, behalve de suggestie dat er mogelijk een camera aan de voorkant onder het display is. We verwachten echter verbeteringen op de Galaxy S21-serie, althans wat betreft functies. Het zou ons echter niet verbazen om een vergelijkbare respectievelijke uitrusting te zien in termen van hardware voor de S21 en S21 Ultra.

De S21 heeft een drievoudige camera aan de achterzijde, bestaande uit een 12 megapixel hoofdsensor met een pixelgrootte van 1,8 µm, f / 1.8 diafragma en optische stabilisatie (OIS), een 12 megapixel ultrabreed sensor met 1,4 µm en f / 2.2, en een 64 megapixel telelenssensor met 0,8 µm, f / 2.0 en OIS. Er is een camera aan de voorkant van 10 megapixels, 1,22 µm, f / 2.2.

De S21 Ultra heeft ondertussen een viervoudige camera aan de achterzijde die bestaat uit een 108-megapixel hoofdsensor met 0,8 µm pixels, f / 1.8 diafragma, OIS en laser autofocus, een 12 megapixel ultrabrede sensor (1,4 µm, f / 2.2) en twee telelenzen van 10 megapixels, één met 1,22 µm, f / 2.4 (3x optisch) en de andere met 1,22 µm, f / 4.9 (10x optisch). Het heeft ook een selfiecamera van 40 megapixels.

Qualcomm SD888 of Exynos 2100

Waarschijnlijk minimaal 8 GB RAM

Grote accu

De Samsung Galaxy Note 21 zal waarschijnlijk vergelijkbare processors gebruiken als de Galaxy S21-reeks met de Qualcomm Snapdragon 888 of de Exynos 2100-chipset, afhankelijk van de regio. Waarschijnlijk biedt de Note 21 ten minste 8 GB RAM, terwijl we verwachten dat de Note 21 Ultra ten minste 12 GB RAM bevat.

De Galaxy S21-serie heeft de microSD-ondersteuning voor opslaguitbreiding geschrapt, dus het zou ons niet verbazen dat hetzelfde wordt toegepast op de Note-serie.

Grote batterijen zitten waarschijnlijk ook in de Note 21-serie. De Samsung Galaxy S21-serie heeft een capaciteit tussen de 4000 mAh en 5000 mAh, dus we verwachten minstens 4000 mAh in de Galaxy Note 21, hoewel we vermoeden dat deze dichter bij de 4500 mAh ligt.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Note 21 en Note 21 Ultra.

In een gesprek met T3 zei een woordvoerder van Samsung: "Hoewel we onze S Pen-ervaring hebben uitgebreid naar ons bredere Galaxy-assortiment, betekent dit niet dat we niet toegewijd zijn aan de Galaxy Note-categorie. Om alle klanten de beste mobiele ervaring te bieden, zullen we luister actief naar hun feedback en reflecteer dit in onze productinnovatie ".

Giz China meldde dat Samsung Display een handelsmerkregistratie heeft aangevraagd voor een onder- of subschermcamera, genaamd "Under Panel Camera". Zou dit naar de Note 21 kunnen komen?

LetsGoDigital zag een nog niet uitgebracht apparaat in de officiële CES-videos van Samsung die een smartphone laten zien zonder een perforatiegat voor de camera aan de voorkant, wat suggereert dat het een camera onder het scherm heeft. Er is enige speculatie die suggereert dat het apparaat de Note 21 Ultra zou kunnen zijn.

In een interview met Yonhap News Agency werd een anonieme Samsung-functionaris geciteerd die zei: "We bereiden ons voor om volgend jaar de Galaxy Note-serie uit te brengen".

Reuters meldde dat drie bronnen hadden beweerd dat Samsung momenteel geen plannen heeft om een nieuwe versie van de Note voor 2021 te ontwikkelen. Er werd ook gezegd dat de ontwikkelingsinspanningen in plaats daarvan werden omgeleid naar het opvouwbare assortiment.

ET News meldde dat in 2021 mogelijk slechts één Galaxy Note-apparaat wordt uitgebracht na de introductie van ondersteuning voor de S Pen in de Galaxy S21 Ultra en de geruchten dat ondersteuning naar de Z Fold 3 komt. Het rapport beweerde dat de reductie tot één model was om het gewicht van de Note-serie ".

Leaker Ice Universe - die eerder beweerde dat de Note 21 niet noodzakelijkerwijs zou verdwijnen omdat de S21 Ultra ondersteuning kreeg voor de S Pen - tweette opnieuw en zei dat er geen informatie is over de ontwikkeling van de Note 21-serie.

Een ongebruikelijke aanwijzing: er is momenteel geen informatie over de ontwikkeling van de Note21-serie. pic.twitter.com/RBzzwsg8Cg - Ice-universum (@UniverseIce) 15 november 2020

De Koreaanse nieuwssite Herald Corp meldde : "De Note 21, de opvolger van de Galaxy Note-serie, komt volgend jaar uit".

De site zei echter ook dat het toepassen van de functies van de Note op de Galaxy S-reeks een strategie is om "Note-klanten op te nemen in de Galaxy S-serie".

Leaker Ice Universe beweerde dat "de output en prijs van de Z Fold 3 niet voldoende zijn om de Note als het belangrijkste vlaggenschip van Samsung in de tweede helft van het jaar te vervangen, en Note is nog steeds een garantie voor verzending".

Zelfs als de Galaxy S21 Ultra S Pen gebruikt, betekent dit niet dat Note21 zal verdwijnen. - Ice-universum (@UniverseIce) 24 augustus 2020

Al in 2018 meldde The Bell dat Samsung het had over het verenigen van de Galaxy S- en Galaxy Note-lijnen om verslechtering van de winstgevendheid te voorkomen.

Geschreven door Britta O'Boyle.