Samsung Display ontwikkelt oprolbare en verschuifbare displays

(Pocket-lint) - Samsung Display zou naar verluidt op zoek zijn naar de ontwikkeling van verschuifbare en oprolbare displays om zijn leidende positie in de markt voor opvouwbare displays te versterken.

Volgens een rapport over The Elec hield Samsung Display eind januari 2021 een teleconferentie in het vierde kwartaal, waar senior vice-president Choi Kwon-young zei dat het bedrijf eerst nieuwe technologieën zal toepassen om zijn portfolio en klanten uit te breiden.

Er wordt beweerd dat Samsung Display zal kijken naar technologieën zoals variabele verversingssnelheden en laag vermogen om te concurreren met anderen die de OLED-markt betreden.

Het rapport vermeldde ook dat Choi Kwon-young zei dat Samsung Electronics "dit jaar zijn leiderschap in de opvouwbare markt zal uitbreiden met kleine tot middelgrote displays".

Samsung Electronics biedt momenteel de Samsung Galaxy Z Fold 2 en de Galaxy Z Flip toestellen aan in de categorie opvouwbare smartphone. De Galaxy Z Fold 2 heeft een verticaal opvouwbaar display in boekstijl. De Galaxy Z Flip heeft intussen een horizontaal inklapbaar display, net als deMotorola Razr .

Zelfs als Samsung Display een oprolbaar of verschuifbaar scherm ontwikkelt, zullen we waarschijnlijk pas een tijdje later een echt apparaat met de nieuwe schermtechnologie zien. We houden u echter op de hoogte van alle ontwikkelingen. Voor nu lees je onze aparte rubriek over de geruchten rond de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3 .

Geschreven door Britta O'Boyle.