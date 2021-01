Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Je hebt de specs gezien, je hebt de reviews gelezen en je merkt dat Samsung een groter gat heeft geslagen tussen de reguliere Galaxy S21 en de Galaxy S21 Ultra.

De Ultra is nu het echte vlaggenschip en heeft zijn positie versterkt ten opzichte van de S20 Ultra in 2020, waar we nooit echt door waren verkocht. Het nieuwe model is over het algemeen veel beter - en de camera speelt daarin een grote rol.

Maar hoe verschillen deze cameras echt in de echte wereld? We duiken diep om een kijkje te nemen, met tal van voorbeelden die u kunt bekijken.

Quad achteruitrijcamera: Hoofd: 108 megapixels, 0,8 µm pixelgrootte, f / 1.8 diafragma, optische stabilisatie (OIS), laser-autofocus Ultrabreed (120 °): 12 MP, 1,4 µm, f / 2.2 Telefoto (10x): 10 MP, 1,22 µm, f / 4.9, OIS Telefoto (3x): 10 MP, 1,22 µm, f / 2.4, OIS

Selfiecamera: 40 MP, 0,7 µm, f / 2.2

Laten we beginnen met een korte samenvatting. Samsung leidt met een grote resolutie op de hoofdcamera van de S21 Ultra , met 108 megapixels op die sensor. Het maakt gebruik van een systeem dat Samsung "nona binning" noemt, wat letterlijk betekent dat je negen pixels neemt en het behandelt als één superpixel - 108 gedeeld door 9 is gelijk aan 12 - en het is een foto van 12 megapixels die je als resultaat krijgt.

De ultragroothoekcamera is 12 megapixels, maar komt uit op 0,6x zoom, dus iets anders dan de 0,5x-versie op de S21, maar het is vrijwel dezelfde specificaties. Merk op dat deze camera een vaste focus heeft.

Eindelijk heb je twee telelenzen. Om de 100X Space Zoom te bereiken - en alle brandpuntsafstanden tot dat maximum - gebruikt Samsung twee aparte cameras, een voor dichtbijopnamen met een 3x lens en een voor verre opnames met een 10x lens. Het is de laatste, een gevouwen of periscooplens, die nodig is om die vergroting te krijgen zonder een erg dikke telefoon te hebben.

Beide zoomcameras hebben sensoren van 10 megapixels, maar Samsung schaalt de beelden op naar 12 megapixels in de uiteindelijke beelden, zodat er consistentie is in de beeldgrootte in de galerij - maar we zien niet echt enig voordeel in die opschaling.

Ten slotte houdt de camera aan de voorkant vast aan hoge resoluties met een 40-megapixelsensor, hoewel deze opnieuw pixelbinning gebruikt om ofwel 10-megapixelafbeeldingen te geven, of sensorcroping en -binning gebruikt om een 6,5-megapixelafbeelding te geven.

Drievoudig camerasysteem Hoofdcamera: 12 megapixels, pixelgrootte 1,8 µm, diafragma f / 1.8, OIS Ultrabreed (120 °): 12 MP, 1,4 µm, f / 2.2 Telelens: 64 MP, (3x hybride optische / 30x digitale zoom) 0,8 µm, f / 2.0, OIS

Selfie: 10 MP, 1,22 µm, f / 2.2

De Galaxy S21 en S21 + hebben dezelfde camerasystemen en verschillen in veel opzichten van de S21 Ultra. Hoewel de camera-app, fotomodi en video-aanbiedingen over het algemeen hetzelfde zijn, zijn de cameras enorm verschillend.

De hoofdcamera hier is een 12 megapixel sensor en op papier hetzelfde als de Galaxy S20. In plaats van te kiezen voor een hoge resolutie, kiest het voor grotere pixels van 1,8 µm, ontworpen om meer licht te absorberen.

Er is echter een knipoog naar het maken van opnamen met een hoge resolutie met de telefotocamera. Deze heeft een 64 megapixel sensor en doet drie klussen. De eerste is dat het de resolutie biedt voor 8K-video-opname (waarvoor je 33 megapixels nodig hebt). Ten tweede biedt het 64-megapixel fotos en ten derde fungeert het als het telefoto-aanbod en claimt het een 3x hybride optische vergroting.

Wat is er mis met deze foto? Je kunt al deze dingen niet via een vergrote lens aanbieden, omdat je dan te dicht bij het onderwerp zou komen - dus er is eigenlijk helemaal geen optische vergroting van de lens - de zoom is afgeleid van sensorcroping - vandaar de hybride optische naamgeving.

Hoe weten we dat? Wanneer je 64 megapixels fotografeert met de telelens, is het beeld dat je krijgt identiek aan dat van de hoofdcamera - het heeft dezelfde brandpuntsafstand, dus je weet dat er geen zoomlens in de lens zelf is.

Eindelijk aan de achterkant hebben we de ultrabrede camera, die zoals we al zeiden redelijk dicht bij het aanbod in de S21 Ultra ligt en opnieuw is het een vaste focus.

De camera aan de voorkant is 10 megapixel pixels, wederom met ofwel een brede 10 megapixel foto of een 6,5 megapixel uitsnede van dichtbij.

Met een andere benadering van hoe beelden worden vastgelegd tussen deze cameras, zou je resultaten kunnen verwachten die enorm verschillen. Aangezien de app, opnamemodi en de AI achter de camera hetzelfde zijn, staan de dingen dichter bij de hoofdcamera dan je misschien denkt.

Beide bieden de Scene Optimiser van Samsung, die de inhoud van de afbeelding onderzoekt en de zaken beter wil maken. Hoewel dat goed werkt om te identificeren waar je naar kijkt en wat nodig zou kunnen zijn, is het redelijk voorspelbaar op beide apparaten: blauwe luchten worden versterkt, groentinten worden steeds weelderiger, terwijl scènes met weinig licht een pseudo-nachtmodus krijgen van de Scene Optimizer. Over het algemeen laten we het liever aan staan, omdat het meestal betekent dat u iets opwindender beelden krijgt - niet altijd volledig realistisch, maar we vinden het een acceptabele afweging.

GALAXY S21 ULTRA

Er speelt hier nog een andere factor, namelijk laser-autofocus, die op de Galaxy S21 Ultra staat, maar niet op de Galaxy S21. Dat zal ook tot verschillen leiden, aangezien de camera het brandpunt kiest en een verschil kan maken in wat scherp is en wat niet.

Er is een klein kleurverschil, waarbij de S21 Ultra er misschien wat realistischer uitziet, de S21 levendiger en soms met een subtiele gele tint. Een van de andere factoren is natuurlijk dat de S21 Ultra een iets kortere brandpuntsafstand heeft dan de Galaxy S21 en dat kan betekenen dat je wat meer detail ziet in de fotos die je maakt, vooral van dichtbij. Over het geheel genomen kunnen de resultaten vanaf de hoofdcamera echter redelijk dichtbij zijn, hoewel we vaak merken dat de S21 Ultra-beelden scherper zijn.

De prestaties bij weinig licht zijn vergelijkbaar en bekijk deze fotos in detail, de telefoon heeft dezelfde ISO en sluitertijd geselecteerd, wat suggereert dat het algoritme voor de nachtmodus hetzelfde doet op beide telefoons. Er kunnen kleine verschillen zijn, maar er zit niet veel in. Merk op dat zowel Scene Optimizer als de speciale nachtmodus resultaten opleveren in situaties met weinig licht, maar de nachtmodus geeft die langere belichtingstijden voor schonere resultaten.

S21 ULTRA-NACHTMODUS - EXTREEM WEINIG LICHT

De andere snaar die de S21 Ultra aan zijn boeg heeft, is die 108 megapixel opnamemodus. U moet het specifiek selecteren om die opnamen met een hogere resolutie te maken en u krijgt als resultaat een foto die ongeveer 30 MB groot is.

Zoals we bij de Galaxy S20 Ultra ontdekten, zijn de 108-megapixelfotos meestal iets donkerder, maar ze betekenen wel dat je kunt inzoomen en meer details kunt krijgen. Hoewel u dat in veel gevallen niet hoeft te doen, betekent dit soms dat u bijvoorbeeld tekst of details kunt vastleggen, die u niet kunt krijgen van de 12 megapixel foto.

12 MP 100% BIJSNIJDEN

Maar er zijn maar weinig goede redenen om met zon hoge resolutie te fotograferen, vooral als je een mobiel apparaat gebruikt. Hoewel je in de galerij kunt inzoomen en nieuwe afbeeldingen kunt bijsnijden, is de opslagruimte die je zou gebruiken bij het maken van opnamen met 108 megapixels het gewoon niet waard - om nog maar te zwijgen van het probleem dat je zou ondervinden bij het delen van die afbeeldingen.

Het is enigszins vreemd dat de 108MP-modus ook digitale zoom biedt, in plaats van de speciale hardware te gebruiken. We kunnen beelden vergelijken van de 108 MP-modus en van de speciale telecameras, beide met 4x zoom, en het 108 MP-beeld ziet er gewoon schrikbarend slecht uit - dus geen optie die je ooit zou willen gebruiken.

S21 ULTRA 4X ZOOM OP 10MP 3X OPTISCHE CAMERA

Zoals we al zeiden, speelt de Galaxy S21 hier een kleine truc met de 64 MP-modus, dus er is ook een aanbod met een hoge resolutie. Dit komt niet van de hoofdcamera, maar van de "telelens". Volgens de 108MP-modus betekent dit meer details als je het echt wilt en die modus gaat zoeken.

Stap uit de hoofdcamera en er is een enorm verschil, waarbij de Galaxy S21 Ultra speciale hardware krijgt voor telefoto-opnamen. Zoals we hierboven uitleggen, biedt de Galaxy S21 weliswaar tot 30x zoom, maar is hij eigenlijk allemaal digitaal, wat je kunt zien in de resultaten in vergelijking met de S21 Ultra.

Beginnend met de Galaxy S21 Ultra kun je zoomen over het volledige bereik van 0,6x tot 100x, of je tikt op de lenspictogrammen (de kleine bomen) waarvan er vier zijn - deze komen overeen met 0,6x, 1x, 3x, 10x, dat zijn alle optische brandpuntsafstanden.

GALAXY S21 ULTRA 0,6X

Maar zodra je tikt, krijg je extra opties voor andere brandpuntsafstanden tot 100x, met in totaal 11 knoppen op het display. Dit omvat 2x en 4x, aan weerszijden van het 3x optische aanbod, wat een extreme overkill lijkt.

De werking van de Galaxy S21 is in principe hetzelfde, behalve dat hij in plaats daarvan uitkomt op 30x zoom. Er is nog steeds de verwarring met een massa brandpuntsafstanden om uit te kiezen in de zoeker.

GALAXY S21 0.5X

De resultaten zijn ook enorm verschillend, met de S21 Ultra in wezen beter dan de S21 op alle posities. Natuurlijk zijn de uiteinden allebei behoorlijk papperig, maar het grootste probleem is om de camera stabiel te houden op 30x of 100x zoom. Samsung laat je op het scherm tikken om het op het onderwerp te laten aansluiten, maar we hebben ontdekt dat die optie een aantal rare griezeleffecten kan geven, waarbij je een foto krijgt die niet is wat je wilde. Het vergt zeker wat oefening om eraan te wennen. De Galaxy S21 neemt merkbaar kwaliteit af naarmate je meer zoomt, terwijl de S21 Ultra nog steeds behoorlijke resultaten zal geven en bij 10x is er bijvoorbeeld nogal een verschil.

SAMSUNG GALAXY S21 10X DIGITALE ZOOM

Het ding om hier op te merken is dat als je eenmaal op die 10x optische lens op de S21 Ultra zit, je werkt met een f / 4.9 diafragma dat vrij klein is, wat betekent dat er minder licht binnenkomt. Dat is te zien in de voorbeelden van de twee telefoons hierboven, waar het S21 Ultra-beeld, hoewel beter, iets donkerder is dan de digitale zoom van de S21.

Bij weinig licht kan de S21 Ultra overschakelen naar puur digitale zoom vanaf een andere lens als de 10x optische een resultaat zou geven dat te donker zou zijn. U weet niet dat dit gebeurt, tenzij u uw vingers over de lenzen steekt om te zien wat er wordt gebruikt.

Het lijdt echter geen twijfel: als je van zoomen en zoomen houdt, kan de Galaxy S21 nergens in de buurt komen van de prestaties van de S21 Ultra en dat is het grootste verschil tussen deze cameras.

Hoewel er een camera van 40 megapixel aan de voorkant van de S21 Ultra zit en slechts een camera van 10 megapixels op de Galaxy S21, komen de prestaties eigenlijk heel goed overeen. Alle telefoons bieden dezelfde features, met als enige uitzondering dat de Galaxy S21 Ultra de optie heeft van een 40 megapixel frontfoto.

Wat interessant is, is dat Samsung opnieuw een sensorcroptechniek gebruikt om de illusie van twee hoeken te hebben: een portret van dichterbij en een iets bredere hoek die je kunt selecteren. In werkelijkheid is de groothoek de volledige sensor en dat is te zien aan de resulterende beelden, met een 6,5 megapixel foto van dichtbij, een 10 megapixel foto van de groothoek. In werkelijkheid is er weinig verschil in het gezichtspunt.

S21 ULTRA 10MP PORTRETMODUS

Samsung heeft ook de "live focus" -benaming laten vallen en in plaats daarvan overgeschakeld naar "portret" vanwege de bokeh-modus. Dat maakt het veel gemakkelijker te begrijpen. De randdetectie is over het algemeen goed, wordt alleen af en toe voor de gek gehouden als dingen lastig zijn en het je niet van de achtergrond kan scheiden.

Zowel de Galaxy S21 als de S21 Ultra presteren hier vrijwel hetzelfde. We vonden dat de kleuren vergelijkbaar waren en de resultaten ook, vanuit beide hoeken van de lens en in lichte en donkere omstandigheden.

Samsung biedt ook een scala aan studio-effecten, waarvan u hieronder een galerij kunt vinden. Hoewel u de intensiteit van het effect kunt aanpassen, is een van de dingen die dit aantoont, hoe nauwkeurig de randdetectie is. U kunt deze effecten in de Galerij toevoegen of verwijderen zolang u een foto in portretmodus heeft gemaakt.

De cameramodi van de S21- en S21 Ultra-modellen zijn in principe hetzelfde. Ze bieden dezelfde aanpassing van de app, ze bieden dezelfde Directors View voor video en Single Take-opties, dus welk apparaat je ook kiest, je krijgt dezelfde keuzes. De app kan ook worden aangepast, zodat je toegang krijgt tot de modi die je het meest gebruikt zonder het menu te hoeven openen - we hebben uitgelegd hoe je dat kunt doen in onze gedetailleerde tips en trucs .

Beide cameras bieden ook dezelfde videomodi, met tot 4K 60fps beschikbaar op alle cameras, en 8K 24fps het beste aanbod. Merk op dat er verschillende opties zijn voor stabilisatie, zowel in het cameramenu als in de zoeker. Dit laatste kan echter alleen in sommige modi worden gebruikt, en als je het activeert, wordt de resolutie teruggezet naar Full HD-opname. Het is echter echt effectief.

Er is ook de toevoeging van HDR10 + -opname in de menus, maar het is nog steeds een experimentele functie en we twijfelen aan de echte waarde. Voor zover we kunnen zien, lijken de videoprestaties tussen alle S21-telefoons vrijwel hetzelfde te zijn.

Er is nogal een verschil tussen de Galaxy S21 en de S21 Ultra, niet alleen de prijs. Er zijn grote verschillen in de weergaveprestaties, bouwkwaliteit en de camera, waarbij de zoomlens het grootste algemene verschil is dat wordt aangeboden. Voor ons hebben we ontdekt dat de S21 Ultra consequent iets betere beelden biedt dan de S21, dus dat zou de telefoon zijn die we zouden kiezen als we er een zouden kiezen en het budget was geen overweging.

De Galaxy S21 en S21 + staan echter voor een andere uitdaging, namelijk de Galaxy S20 FE. Deze telefoon is pas een paar maanden oud (bij de lancering van de S21) en de cameraprestaties liggen dicht bij de Galaxy S21. Ja, de S21 biedt nieuwe modi en opties die de S20 FE biedt (en we hebben geen idee of die software-opties zoals Directors View op de oudere telefoon zullen verschijnen), en de S20 FE biedt geen 8K-video-opname. Maar afgezien daarvan ligt de Galaxy S20 FE-ervaring dicht bij de S21 en is hij een stuk goedkoper.

Geschreven door Chris Hall.