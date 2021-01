Een Samsung-telefoon met AMD-graphics zou eerder kunnen komen dan verwacht

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We weten al een paar weken dat Samsung van plan was om een AMD grafische processor in zijn volgende generatie Exynos-hardware te hebben, maar het lijkt er nu op dat de verhuizing eerder zou kunnen komen dan verwacht. De twee bedrijven zeiden voor het eerst dat ze in 2019 samen werkten op het gebied van grafische technologie.

Exynos is de naam van het platform dat Samsung gebruikt in veel van zijn vlaggenschip-handsets en aangezien de nieuwe graphics gebaseerd zullen zijn op het RDNA-ontwerp van AMD, zou het logisch zijn om aan te nemen dat de nieuwe telefoon gericht is op spelprestaties.

Tijdens zijn Exynos 2100-lanceringsevenement op hetzelfde moment als CES 2021, bevestigde Samsung de stap om de GPU op te nemen in de volgende generatie chips.

De bekende Samsung-watcher Ice Universe suggereerde destijds dat het zou kunnen verschijnen in het opvouwbare apparaat van de volgende generatie (waarschijnlijk de Galaxy Z Fold 3 genoemd). Nu heeft Ice gesuggereerd dat de AMD-graphics zullen worden gebruikt in de Exynos-serie van de volgende generatie, wat betekent dat ze ook in andere 2022-handsets zullen verschijnen, zoals de Galaxy S22-serie.

Kunnen de chips nog eerder verschijnen? Het is verleidelijk om te suggereren dat ze zelfs zouden kunnen debuteren in een nieuwe Galaxy Note, ook al gaat het gerucht dat het merk Note zal worden stopgezet. Het is echter waarschijnlijk dat de nieuwe generatie Fold de thuisbasis zal zijn voor de eerste release van de AMD-gebaseerde hardware eind dit jaar.

Geschreven door Dan Grabham.