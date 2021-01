Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft zijn 2021-apparatenfamilie aangekondigd, met de Galaxy S21-serie. Bij de lancering omvat het de gewone Galaxy S21, de iets grotere S21 + en tenslotte de Galaxy S21 Ultra bovenaan de boom.

De nieuwe telefoons worden gelanceerd op One UI 3.1, zittend op Android 11 en bieden een schat aan functies voor Samsung-gebruikers - sommige heb je al eerder gezien, andere zul je voor het eerst tegenkomen. Hier is een uitgebreide gids om u vertrouwd te maken met de nieuwe telefoons.

Toptip van de Samsung Galaxy S21: als je moeite hebt om dingen te vinden, veeg je de snelle instellingen naar beneden en je vindt een zoekoptie bovenaan. Begin gewoon met het typen van uw zoekopdracht en dit doorzoekt universeel uw telefoon om instellingen, apps, contacten, agenda-afspraken terug te geven. Het is echt krachtig. Je kunt het ook starten door de apps-lade te openen en op de zoekbalk bovenaan te tikken.

Hoe de Samsung Galaxy S21 uit te schakelen of opnieuw te starten: Samsung heeft de zijtoets op de S21 opnieuw geconfigureerd - net als op de S20 - dus een lange druk zal Bixby standaard starten, in plaats van het apparaat uit te schakelen zoals (bijna) elke andere telefoon op de planeet. Om de telefoon uit te schakelen, schuift u het paneel met snelle instellingen omlaag en tikt u daar op het aan / uit-pictogram. Vervolgens kunt u de telefoon uitschakelen. Op dat scherm staat ook een snelkoppeling naar de instellingen van de zijtoetsen, zodat u de functie kunt wijzigen als dat nodig is.

Het startscherm maakt deel uit van de launcher. Het is waar je je telefoon voor ontgrendelt, de plek voor app-snelkoppelingen of widgets, en waar je terugkeert als je klaar bent met iets in een app.

Schakel Android 11-gebarennavigatie in: standaard biedt de S21 de drie pictogrammen van Samsung voor navigatie. Als je wilt overschakelen naar de gebaren van Android 11, open je Instellingen> Weergave> Navigatiebalk. Hier heb je de mogelijkheid voor knoppen of veegbewegingen. Je kunt op "meer opties" tikken om aan te passen, maar met veegbewegingen kun je met je telefoon vanaf de zijkant naar binnen vegen om terug te gaan, van beneden naar boven om naar huis te gaan, net als bij andere Android-apparaten.

Pas de navigatiebalk aan: als u vasthoudt aan de navigatieknoppen op het scherm, kunt u de volgorde aanpassen. Ga naar instellingen> weergave> navigatiebalk en u kunt de volgorde van knoppen wijzigen.

Uw startscherm bewerken: Door de achtergrond op een startscherm lang in te drukken, kunt u de achtergrond, themas, widgets, paginas of andere instellingen bewerken. In dit gebied kunt u ook volledige schermen toevoegen of verwijderen, dus als u een widgets-pagina wilt, kunt u deze hier toevoegen.

Haal meer uit uw startscherm: u kunt de grootte van het schermraster waarop uw snelkoppelingen en widgets staan, wijzigen, afhankelijk van hoe dicht u het startscherm wilt hebben. Druk lang op de achtergrond en selecteer "instellingen startscherm". Selecteer 4x5 om dingen redelijk duidelijk te houden, 4x6, 5x5 of 5x6 om er meer in te proppen. We gebruiken meestal 5x6, anders zien de dingen er te groot uit, maar dit komt neer op persoonlijke voorkeur.

Toegang krijgen tot Google Discover: een van de nieuwe functies die bij One UI 3.1 wordt geleverd, is toegang tot Google Discover, dat u aan de linkerkant van het startscherm kunt openen. Als het er niet is, druk dan lang op op het startscherm en veeg naar rechts om de linkerpagina te openen. Hier zie je de optie om Google Discover, Samsung Free te gebruiken of om deze pagina volledig uit te schakelen. (De naamgeving kan in verschillende regios verschillen, we hebben Upday, Samsung News, Bixby Home en andere items eerder in deze positie gezien.)

Formaat van widgets wijzigen: van veel widgets kan het formaat worden gewijzigd. Een lange druk selecteert ze. Wanneer u uw vinger opheft, kunt u het blauwe vak dat verschijnt slepen en het formaat van uw widget wijzigen. U kunt het Google-zoekvak zelfs vergroten of verkleinen of verplaatsen.

Pas de statusbalk aan: dit is de informatie die bovenaan het scherm staat. Ga naar instellingen> meldingen> geavanceerde instellingen> statusbalk en je hebt enkele opties. U kunt maximaal drie meldingspictogrammen beperken, of u kunt ze allemaal hebben. U kunt ook het batterijpercentage in- of uitschakelen.

Uw startpagina in landschap laten werken: met deze optie kunnen het startscherm en de apps-lade, instellingen, enz. In landschap worden weergegeven. Het is standaard uitgeschakeld, maar je kunt het inschakelen in instellingen> instellingen voor startscherm> draaien naar liggende modus. Schakel dit in om rotatie naar landschap te krijgen, dus als je overschakelt van gamen naar films kijken, hoef je niet steeds terug te keren naar portret.

Een map maken: sleep eenvoudig de ene app op de andere op het startscherm en er wordt een map gemaakt. Om een app uit een map te verwijderen, opent u de map en drukt u lang op een app, waarna u een pop-upmenu krijgt waarmee u die app kunt verwijderen. Om apps toe te voegen, sleept u ze naar een map of drukt u op de knop "+" in de map om apps toe te voegen.

De kleur of naam van een map wijzigen: Open een map en voer bovenaan de gewenste naam in. Als u geen naam wilt, laat deze dan leeg. Om de achtergrondkleur van de map te wijzigen, tikt u op de stip in de rechterhoek en selecteert u een nieuwe kleur - inclusief volledig aangepaste kleuren.

Een map verwijderen: Als u niet langer een map wilt, houdt u ingedrukt en drukt u op Verwijderen. De map en de app-snelkoppelingen verdwijnen.

App-suggesties weergeven in recente apps: als je op de knop Recente apps tikt of langzaam omhoog veegt als je Android 10-bewegingen gebruikt, krijg je miniaturen van je recente app-paginas, maar ook een regel met voorgestelde apps onderaan. Deze zijn gebaseerd op wat de Galaxy S21 denkt te willen op basis van recent gebruikte apps. Wil je dit niet, open dan het menu rechtsboven in de zoekbalk en schakel "aanbevolen apps" uit.

Er zijn veel connectiviteitsopties, waarvan u sommige misschien niet eens kent op de Galaxy S21.

Hoe u eSIM instelt: Als eSIM is ingeschakeld op uw apparaat, wordt u uitgenodigd om dit in te stellen wanneer u het apparaat voor het eerst instelt. Als je het na de eerste installatie wilt doen, ga je naar instellingen> verbindingen> simkaartbeheer> mobiel abonnement toevoegen. Hiermee kunt u uw eSIM instellen.

Hoe Samsung DeX te gebruiken: De desktop-ervaring (DeX) is een standaardfunctie op de Galaxy S21, zodat u uw telefoon als desktopcomputer kunt gebruiken, hetzij via een pc, hetzij met een tv of monitor. Eerst moet u DeX op de telefoon inschakelen in instellingen> geavanceerde functies> Samsung DeX. Als je het eenmaal hebt ingeschakeld, moet je de Samsung DeX-app op je pc installeren of moet je de monitor op je telefoon aansluiten via de USB-C-aansluiting aan de onderkant. Het werkt ook via USB-C-hubs.

Bellen en smsen op andere apparaten: met het Samsung-account kunt u oproepen en berichten laten doorkomen op andere Samsung-apparaten, zoals een tablet, wat betekent dat u tijdens het werken niet altijd van apparaat hoeft te wisselen. Ga naar instellingen> geavanceerde functies> bellen en smsen op andere apparaten en schakel het in. Dat betekent dat sms-berichten en oproepen naar het nummer op uw telefoon worden gesynchroniseerd met uw andere Samsung-apparaten.

Beheer Android Auto op uw Samsung-apparaat: met Samsung-telefoons kunt u de Android Auto-ervaring aanpassen. Ga naar instellingen> geavanceerde instellingen> Android Auto. Hier kunt u de apps aanpassen die u in Android Auto ziet en enkele andere instellingen wijzigen.

Samsung pusht Bixby als zijn digitale assistent, terwijl je als Android-telefoon ook Google Assistant krijgt. Installeer Alexa en dat wordt een optie - hoewel Samsung je ook via dezelfde route toegang geeft tot Finder en Samsung Internet. Hier zijn alle beheeropties voor die virtuele assistenten.

Toegang tot Google Assistent: Als u de virtuele startknop op het scherm lang ingedrukt houdt, wordt Google Assistent gestart. U kunt dan met Google praten en de volledige ervaring krijgen zoals Mountain View het bedoeld heeft. Dit wordt gesynchroniseerd met uw Google-account wanneer u zich aanmeldt, dus het werkt met alles waarvoor u de Google Assistent al heeft ingesteld. Als u Android 11-bewegingen gebruikt, veegt u diagonaal vanuit de benedenhoek naar binnen om Assistent te starten.

Schakel het hotword Oké Google in: het hotword om Google te laten reageren met alleen uw stem, maakt deel uit van de Google-app, maar u moet deze inschakelen om ervoor te zorgen dat deze reageert. Ga naar de Google-app, tik op "meer" in de rechterbenedenhoek, instellingen> stem> stemmatch> hey Google. Schakel de optie in en zolang er een stemmatch aan uw account is gekoppeld, herkent het uw spreken en krijgt u spraakbesturing van uw telefoon.

Schakel Google Assistent / alle assistenten uit: Als u de Google Assistent niet op die snelkoppeling naar de startknop wilt, kunt u de mogelijkheid om deze te starten verwijderen. Ga naar instellingen> apps en selecteer standaard-apps bovenaan de pagina. Ga vervolgens naar "Digitale assistent-app" en vervolgens naar "App voor apparaatondersteuning" op de volgende pagina. Je ziet nu de optie om "geen" te selecteren. Tik op die optie en er gebeurt niets met een lange druk op de homeknop of als je vanuit de hoeken veegt.

Wijzig uw digitale assistent in Alexa of Bixby Voice: als u Alexa liever op de homeknop start, installeert u de Alexa-app en schakelt u vervolgens, zoals hierboven, de standaardhulpapparaat-app naar Alexa - of Bixby Voice als u dat liever heeft. Dat betekent dan dat je Alexa of Bixby hebt geopend via het startscherm in plaats van via Google. Het Alexa-hotword werkt niet.

Start Bixby Voice: Als u Bixby wilt gebruiken, houdt u de zijknop ingedrukt en Bixby wordt gestart. U moet zijn aangemeld bij een Samsung-account om Bixby te gebruiken. U kunt ook het hotwoord "Hallo Bixby" inschakelen. De eenvoudigste manier om dit te doen, is door Bixby te starten, vanaf de onderkant omhoog te vegen en vervolgens het menu rechtsboven te openen. Dit zal de Bixby Voice-instellingen oproepen - tik op "Voice wake-up" en je krijgt controle met je stem. Het is standaard uitgeschakeld, dus als u het niet gaat gebruiken, laat het dan uitgeschakeld.

Wijs de zijknop opnieuw toe: er is niet langer een Bixby-knop zoals eerdere Galaxy S-modellen, maar er is slechts één knop. Ga naar instellingen> geavanceerde functies> zijtoets. Hier krijg je alle opties voor die zijtoets, dus je kunt Bixby verwijderen, je kunt het instellen om de telefoon uit te schakelen met een lange druk, de camera starten met een dubbele druk of een app naar keuze openen. Kortom, u mag kiezen.

Het gebied met snelle instellingen maakt deel uit van Android, waar u toegang hebt tot de meest voorkomende instellingen voor uw apparaat, zoals energiebesparende modi, Wi-Fi en Bluetooth. Het is een selectie van snelkoppelingen die u kunt openen wanneer u vanaf de bovenkant van het scherm op een Samsung-telefoon naar beneden veegt. Samsung voegt hier ook een paar extra elementen aan toe.

Krijg direct toegang tot de snelle instellingen en het meldingenvenster vanaf uw startscherm: Veeg ergens op het startscherm naar beneden en het meldingenvenster schuift naar beneden, wat betekent dat u niet naar de bovenkant van de pagina hoeft te strekken, veeg opnieuw naar beneden en u snelle instellingen krijgen - erg handig op de grotere Galaxy S21 + en S21 Ultra-telefoons. Dit is standaard uitgeschakeld, om het in te schakelen, druk lang op de achtergrond en selecteer "instellingen startscherm", en vervolgens "veeg omlaag voor meldingspaneel".

Snelle instellingen bewerken: als u de snelkoppelingen wilt wijzigen die u ziet wanneer u de meldingen omlaag veegt, veegt u twee keer omlaag zodat u het volledige raster ziet, opent u het menu door op de drie puntjes te tikken en selecteert u "knoppen bewerken". U krijgt de volledige lijst met opties op verschillende paginas te zien. U kunt slepen om de volgorde te wijzigen of om snelkoppelingen te verwijderen die u niet nodig heeft. Toptip: alleen de eerste zes apps worden in de compacte weergave bovenaan getoond, dus maak dit je eerste instellingensnelkoppelingen.

Direct toegang tot apparaatinstellingen vanuit snelle instellingen: dit is een standaard Android-tip, maar geweldig om direct toegang te krijgen tot instellingen. Houd de snelkoppeling ingedrukt (bijvoorbeeld Bluetooth) en je springt direct naar het volledige instellingenmenu. Het is erg handig voor Wi-Fi, Bluetooth en energiebesparende opties.

Toegang tot aangesloten apparaten in het paneel met snelle instellingen: standaard zult u zien dat aangesloten apparaten en media ook in het paneel met snelle instellingen worden weergegeven. Dit betekent dat je omlaag kunt vegen en door kunt tikken om toegang te krijgen tot de muziek die je afspeelt of de speakers waarmee je verbonden bent. De apparatenoptie omvat zowel directe verbindingen als SmartThings, dus als u een slimme thuisgebruiker bent, is dit een manier om rechtstreeks naar die apparaten te gaan. Misschien vindt u die optie niet of hebt u deze nodig, dus u kunt deze uitschakelen door de snelle instellingen te openen en op het menu rechtsboven te tikken. Tik vervolgens op "snelle paneelindeling" en schakel "toon media en apparaten" uit om het te verwijderen.

Pas de helderheid van het scherm snel aan: Samsung geeft je toegang tot de helderheid via het paneel met snelle instellingen, veeg het naar beneden en je ziet de schuifregelaar. Als u de autobhelderheid wilt aanpassen, drukt u op de pijl-omlaag aan de rechterkant van de schuifregelaar en u gaat meteen naar die instellingen, waar u deze kunt in- of uitschakelen. Als je de schuifregelaar boven de meldingen wilt (zodat je er gemakkelijker bij kunt), kun je dat inschakelen in het menu voor een snelle paneelindeling zoals vermeld in de bovenstaande tip.

De apps-lade maakt deel uit van het opstartprogramma op uw telefoon en is het gebied waar uw app-snelkoppelingen actief zijn.

Alle apps op het startscherm weergeven: dit is voor sommigen een populaire optie. Als u de apps-lade wilt verwijderen, drukt u lang op op het startscherm en tikt u op instellingen. Selecteer vervolgens "lay-out startscherm" en u ziet twee opties, "alleen startscherm" of "startscherm en apps-scherm". De eerste verwijdert de apps-lade volledig, zoals de iPhone.

Een apps-lade-knop toevoegen of verwijderen: Standaard is er geen apps-lade-knop en je opent de apps-lade met een veegbeweging. Als je de knop terug wilt, ga dan naar de instellingen van het startscherm zoals hierboven en selecteer "show apps screen button". Hier kun je het aan of uit zetten.

Veeg om de apps-lade weer te geven of te verbergen: zoals hierboven kun je met de Galaxy S21 de apps-lade bekijken door omhoog te vegen. De apps-paginas zelf scrollen vervolgens naar links en rechts. Als u terug wilt naar de startpagina, hoeft u niet op de startknop te drukken, u kunt gewoon weer omhoog vegen en de apps-lade verdwijnt.

De rastergrootte van het apps-scherm wijzigen: Net als het startscherm kunt u de dichtheid van apps in de apps-lade / pagina wijzigen. Ga, zoals hierboven, naar de instellingen van het startscherm en je ziet de optie voor "apps-schermraster", met maximaal 5x6. De laatste zal meer apps inpakken.

Alfabetiseer of pas uw apps aan: in de apps-lade, klik op menu in de rechterbovenhoek en vervolgens op "sorteren". Dit geeft je de mogelijkheid om een alfabetische volgorde te kiezen. Tik gewoon op die optie en alles valt op zijn plaats. Of klik op de menuknop in de rechterbovenhoek en tik op "sorteren". Selecteer deze keer "aangepaste volgorde". U kunt nu de apps naar de gewenste positie slepen.

Maak een map met apps in het vak: u kunt een map voor apps hebben, of u nu in aangepaste of alfabetische volgorde bent. Houd gewoon een app-pictogram ingedrukt en sleep het over een ander pictogram om een map te maken. U kunt vervolgens de naam en kleur naar wens bewerken.

Doorzoek uw hele telefoon met Finder: Boven aan het apps-scherm staat een zoekbalk voor Finder. Hiermee worden zoekresultaten geretourneerd voor apps die je hebt geïnstalleerd, maar je kunt ook zoeken naar inhoud in apps, zoals Netflix, Play Store, berichten, herinnering, agenda en nog veel meer. Tik op de Finder-balk in de apps-lade en druk vervolgens op de menuknop aan de rechterkant, waarna je kunt kiezen waar het zoekt.

Laat Finder u app-suggesties geven: Wanneer u op de Finder bovenaan het apps-vak tikt, krijgt u onmiddellijk suggesties op basis van recente apps die u heeft gebruikt. Als je dit niet wilt, ga dan naar de Finder-instellingen zoals hierboven, en je kunt het uitschakelen onder "voorgestelde apps weergeven".

Apps verwijderen: u kunt de app rechtstreeks verwijderen via een app-pictogram. Druk gewoon lang op de app en een pop-upmenu geeft je de mogelijkheid om een app te verwijderen. Als het een kernapp is (die u niet kunt verwijderen), kunt u met dezelfde optie een app uitschakelen.

Apps toevoegen aan uw startscherm: Houd de app-snelkoppeling in de apps-lade ingedrukt. Hiermee kunt u een snelkoppeling op uw startscherm plaatsen door deze naar de bovenkant van de pagina te slepen, of u kunt "toevoegen aan startpagina" selecteren in het pop-upmenu dat verschijnt.

Stop met het toevoegen van nieuwe app-pictogrammen aan het startscherm: ga naar de instellingen van het startscherm (druk lang op de achtergrond) en je zult de optie vinden om "apps aan startscherm toe te voegen". Schakel dit uit, anders wordt elke app die u installeert, aan uw startscherm toegevoegd. Of zet hem aan, als u dat wilt.

Wijzig de standaardapp: Android laat je beslissen welke de standaardapp is als je er meer dan één hebt die hetzelfde doen. Onder instellingen> apps, dan "kies standaard apps". Hier kunt u zien wat is geselecteerd als de standaardbrowser, oproepapp, berichten-app en startscherm. Andere standaardinstellingen worden geselecteerd door de eerste app die u voor een bepaalde taak opent.

App-machtigingen beheren : met Android kunt u alle machtigingen voor elke app op individuele basis beheren. Ga naar instellingen> apps en selecteer de gewenste app en klik op Machtigingen. Hiermee kunt u machtigingen in- en uitschakelen, zodat u bijvoorbeeld de toegang tot locatie of contacten kunt uitschakelen.

Het vergrendelingsscherm is wat u ziet wanneer uw telefoon is vergrendeld. Het is echt verdeeld in twee delen, een wanneer het scherm is uitgeschakeld - waar "always-on display" je wat informatie kan geven - of het juiste vergrendelingsscherm waar het scherm volledig is ingeschakeld, maar je hebt geen toegang tot het apparaat.

Schakel altijd op display in: om het scherm je "altijd aan" -informatie te laten zien, ga je naar het vergrendelscherm> altijd op het display en schakel je het in - het is standaard uitgeschakeld. Dit geeft aan wanneer het telefoondisplay in stand-by staat, dwz wanneer het display anders is uitgeschakeld. U kunt ervoor kiezen om het volgens een schema te laten verschijnen - misschien alleen te laten zien wanneer u aan uw bureau zit - of altijd te laten zien of wanneer u op uw telefoon tikt. Onthoud dat het batterij verbruikt.

De stijl van de altijd ingeschakelde klok wijzigen: Er is een reeks verschillende kloktypen voor het S21 always-on-display. Ga naar instellingen> vergrendelscherm> klokstijl. Hier kunt u de klok wijzigen voor zowel altijd-aan-weergave als het vergrendelscherm. Je kunt ook de kleuren wijzigen, dus als je geen mono wilt, kun je iets anders selecteren.

Widgets toevoegen aan uw vergrendelingsscherm of altijd-aan-scherm: Samsung laat u widgets op uw vergrendelingsscherm of altijd-aan-scherm plaatsen. Je hebt daar waarschijnlijk standaard een muziekcontroller, maar als je dat niet doet, ga je naar instellingen> vergrendelscherm> FaceWidgets. Hier vind je alle opties om in en uit te schakelen, inclusief Bixby Routines, weer, alarmen en schemas.

Verander de helderheid van het always-on display: dit is gekoppeld aan automatische helderheid op je telefoon, maar je kunt dit handmatig overschrijven om de helderheid zelf in te stellen. Ga naar instellingen> vergrendelscherm> altijd aan display. In dit menu zie je "automatische helderheid". Zet deze uit en je kunt zelf de helderheid instellen. U kunt de helderheid ook handmatig wijzigen door op het altijd-aan-display te tikken zodra dit wordt weergegeven.

Vergrendelingsscherm-snelkoppelingen wijzigen: u kunt twee snelkoppelingen op het vergrendelingsscherm hebben voor snelle toegang (alleen het vergrendelingsscherm, niet het altijd-aan-scherm). Dit zijn standaard telefoon en camera, maar kunnen alles zijn wat je maar wilt. Ga naar instellingen> vergrendelscherm> snelkoppelingen. Hier kunt u de linker- en rechtersnelkoppelingen selecteren, of ze volledig uitschakelen.

Vergrendelingsschermmeldingen in- / uitschakelen: Als u geen meldingen op uw vergrendelingsscherm wilt, gaat u naar instellingen> vergrendelscherm> meldingen. Hiermee kunt u inhoud verbergen, alleen app-pictogrammen weergeven of meldingen volledig uitschakelen. Omgekeerd, als u meldingen met inhoud wilt, selecteer dan niet verbergen.

Laat een zwervende klok zien op het vergrendelscherm: een van de leukste functies van telefoons is dat deze automatisch naar de lokale tijd schakelt, maar een zwervende klok kan je de tijdzone van je huis laten zien. Ga naar instellingen> vergrendelscherm> roaming-klok. U kunt ook kiezen waar uw tijdzone thuis is.

Samsung biedt een scala aan ontgrendelingsopties.

Topbeveiligingstip: biometrie is niet waterdicht, want als ze falen, keert uw apparaat terug naar de pincode of het wachtwoord om te ontgrendelen. Daarom is uw apparaat zo veilig als het wachtwoord of de pincode die u gebruikt, aangezien iedereen die probeert in te breken op uw telefoon er altijd voor kan kiezen om rechtstreeks naar deze ontgrendelingsmethoden te gaan. Biometrie is er voor het gemak, niet voor de veiligheid.

Vingerafdruk- of gezichtsbeveiliging inschakelen: als u uw vingerafdruk of gezicht wilt gebruiken om te ontgrendelen, gaat u naar instellingen> biometrie en beveiliging. Hier kunt u uw gezicht of vingerafdrukken registreren. U moet tegelijkertijd een back-up-pincode of wachtwoord instellen voor extra beveiliging. Toptip: als u vingerafdrukken gebruikt, registreer dan uw vingers op elke hand, zodat u deze kunt ontgrendelen, ongeacht hoe u uw telefoon vasthoudt.

Tik op het scherm om de locatie van de vingerafdrukscanner weer te geven: U kunt het vingerafdrukpictogram laten oplichten door op de telefoon te tikken, zodat u weet waar u deze kunt ontgrendelen. Ga naar instellingen> biometrie en beveiliging> vingerafdrukken. Tik uw pincode of wachtwoord in en ga vervolgens naar "pictogram weergeven wanneer scherm is uitgeschakeld". U kunt er vervolgens voor kiezen om op het scherm te tikken en het vingerafdrukpictogram verschijnt om aan te geven dat u op moet drukken.

Direct vergrendelen: wanneer u op de stand-byknop drukt, wilt u dat uw telefoon onmiddellijk wordt vergrendeld. Ga naar instellingen> vergrendelscherm> instellingen voor veilig vergrendelen. Er is de mogelijkheid om het apparaat te vergrendelen zodra het scherm in slaapstand gaat of wanneer u op de stand-byknop drukt. Mocht je toch uitstel willen, dan zijn er voldoende tijdopties.

Smart Lock / Bluetooth-ontgrendeling: opnieuw in instellingen> vergrendelscherm> is er het gedeelte Smart Lock. Dit is een standaard Android-functie en je hebt de mogelijkheid om vertrouwde apparaten te nomineren, zodat je Android wordt ontgrendeld wanneer je verbinding maakt met iets anders. U kunt Bluetooth-apparaten (zoals uw smartwatch of auto), locatie, vertrouwde stem enzovoort nomineren.

Uw apparaat automatisch wissen: Als u zich zorgen maakt dat uw telefoon in verkeerde handen valt en gebarsten raakt, kunt u deze automatisch laten wissen. Ga naar instellingen> vergrendelscherm> instellingen voor veilig vergrendelen. Hier vindt u de optie om de fabrieksinstellingen automatisch te herstellen als er 15 mislukte ontgrendelingspogingen zijn gedaan.

Netwerk- en beveiligingsfuncties vergrendelen: deze optie houdt in dat uw netwerkinstellingen niet kunnen worden gewijzigd terwijl uw telefoon is vergrendeld. Dit maakt het gemakkelijker om uw telefoon te lokaliseren als deze is gestolen. Het betekent echter ook dat u uw telefoon moet ontgrendelen om de vliegtuigmodus te activeren. Ga naar instellingen> vergrendelscherm en beveiliging> beveiligde vergrendelingsinstellingen om de optie te vinden om het in of uit te schakelen.

Bewaar uw privébestanden en apps in de beveiligde map: als u zich zorgen maakt over mensen die toegang tot uw telefoon hebben en dingen vinden die ze niet zouden moeten vinden, kunt u de beveiligde map gebruiken. Dit zorgt voor een nieuwe beveiligingslaag, u kunt vervolgens bestanden, afbeeldingen en apps toevoegen die u verborgen wilt houden - dat kan van alles zijn, van persoonlijke fotos tot zakelijke documenten. U kunt ook tweede versies van apps toevoegen die u veilig en privé wilt hebben. Het staat in instellingen> biometrie en beveiliging> beveiligde map.

Samsung is nu bezig met zijn derde generatie Infinity-O-schermen en op de Galaxy S21-serie zijn er nu adaptieve verversingsfrequenties.

Toegang tot 120Hz-modus: er zijn twee weergavemodi: adaptieve gladheid of standaard gladheid. De standand-modus blijft bij 60Hz, de adaptieve soepelheid selecteert de juiste vernieuwingsfrequentie tot 120Hz. Voor de S20 en S21 + is het bereik 48-120Hz, voor de S21 Ultra is het bereik 10-120Hz. Snellere verversing betekent vloeiendere, snel bewegende beelden, maar kan meer batterijvermogen gebruiken. Het voordeel van adaptief is dat het die batterijvraag voor u zal beheren. U vindt de opties in instellingen> weergave> bewegingsgladheid.

De schermresolutie wijzigen: alleen de Galaxy S21 Ultra heeft de optie om de resolutie te wijzigen, aangezien de S21 en S21 + altijd beperkt zijn tot Full HD +. Ga naar instellingen> weergave> schermresolutie en je vindt de optie voor HD +, Full HD + of WQHD + op de S21 Ultra.

Schakel de donkere modus in: dit is al een tijdje op Samsung-telefoons, maar het is veel wijdverspreider en is nu een native Android-functie. Open gewoon het instellingenmenu en ga naar het display. Het is het eerste dat je bovenaan de pagina ziet, maar je kunt op "instellingen voor donkere modus" tikken en je kunt plannen dat de donkere modus bij zonsondergang inschakelt.

Verander de weergavekleuren: Ga naar instellingen> schermmodus en je krijgt de mogelijkheid om het uiterlijk van het scherm te veranderen. De standaardinstelling is levendig met de optie om het natuurlijk te maken. Binnen vivid kunt u desgewenst de witbalans en de RGB-instellingen wijzigen.

Schakel de video-enhancer in: er is een video-enhancer verborgen op de S21 die videos wil verbeteren. Het werkt met een reeks apps, waaronder Netflix, Play Movies, Prime Video en YouTube. Ga naar instellingen> geavanceerde functies> video-enhancer om het in of uit te schakelen, afhankelijk van uw voorkeuren.

Schakel het comfortschild voor de ogen in: dit verandert de kleur van het scherm om blauw licht te verminderen, vermoeide ogen te voorkomen en u te helpen beter te slapen. Ga naar instellingen> weergave> oogcomfortbescherming en u vindt opties voor adaptieve of aangepaste modi. Je kunt ervoor kiezen om het altijd aan te hebben en je aan de omstandigheden aan te passen, of op een bepaald tijdstip te komen.

Modus voor één hand: ga naar instellingen> geavanceerde functies> modus voor één hand en je zult de optie vinden voor een knop of gebaar om de modus voor één hand in te schakelen. Dit moet worden ingeschakeld, maar het scherm wordt verkleind om u gemakkelijker toegang te geven tot dingen die zich dichter bij de bovenkant bevinden - ideaal voor kleine handen op grote telefoons. In de modus voor één hand kunt u van links naar rechts schakelen door op de pijlen te tikken. Om de modus voor één hand te verlaten, tikt u gewoon op het zwarte gebied.

Hoe de S Pen te gebruiken met de S21 Ultra: De S21 Ultra ondersteunt nu de S Pen. Hoewel er een op maat gemaakte S Pen is die u kunt kopen, ondersteunt deze ook andere compatibele S Pen-apparaten. Je gebruikt het letterlijk als een stylus om met het scherm te communiceren. Gebruik voor de beste resultaten de Samsung Notes-app om geschreven notities te maken of gebruik deze in de Gallery-app voor nauwkeurige videobewerking.

Samsung zal vaak alle meldingen vervangen door zijn eigen geluid en trillingen, dus er moet veel worden losgekoppeld om bovenop meldingen te komen. We hebben enkele meldingen behandeld in het gedeelte over het vergrendelscherm hierboven, maar dit is hoe je grip kunt krijgen op al die pieptonen en zoemgeluiden.

Om meldingen voor een app uit te schakelen: Ga naar instellingen> meldingen en je ziet een "recent verzonden" sectie. Tik op "meer" en je krijgt gemakkelijke schakelopties voor alle apps op je telefoon. Hier kunt u ze volledig uitschakelen of doortikken om specifieke meldingen te beheren.

Toon app-pictogrambadges: Pictogrambadges zijn een functie van Android, waardoor elke app u laat zien hoeveel meldingen u heeft. Samsung past dit toe op het hele toestel. Ga naar instellingen> meldingen> geavanceerde instellingen> app-pictogrambadges. U kunt de opties in- of uitschakelen of op tikken om de stijl te wijzigen (cijfers of geen cijfers). Als u in plaats daarvan op een app tikt, kunt u de punten voor een specifieke app uitschakelen.

Bekijk uw app-meldingen door lang op een app-snelkoppeling te drukken: dit is een vrij geavanceerde uitbreiding van de pictogrambadges. U kunt een app-pictogram ingedrukt houden met een badge en de meldingen worden weergegeven in een pop-upmenu. Ga naar instellingen> meldingen> app-pictogrambadges en je vindt deze optie onderaan de pagina onder "meldingen op app-pictogrammen".

Schakel een melding uit die je hebt ontvangen: dit is een standaard Android-functie, maar het is erg handig. Als je een melding van een app ontvangt en je wilt deze nooit meer zien, veeg je de melding langzaam naar rechts en je ziet een instellingenkogge. Tik erop en je ziet de optie om meldingen voor die app uit te schakelen.

Niet storen leren beheersen is een belangrijke vaardigheid van Android. U kunt ervoor zorgen dat het u de gewenste meldingen geeft wanneer u ze wilt, u kunt uw telefoon dempen wanneer u maar wilt zonder een mechanische schuifregelaar nodig te hebben, maar laat die vitale meldingen toch door. Op de Galaxy S21 heb je vier volumeschuifregelaars: systeem, beltoon, media, meldingen.

Beheers de mediavolumeschakelaar: binnen de volume-instellingen (instellingen> geluiden en trillingen> volume) vind je de optie om de volumetoetsen voor media te gebruiken. Dit is standaard ingeschakeld en betekent dat wanneer u op de volumeknoppen drukt, alleen het mediavolume beweegt, net als uw muziek. Zet hem uit en hij regelt het belvolume, maar schakelt over naar mediavolume wanneer je media afspeelt, bijvoorbeeld in Netflix of Spotify.

Wijzig de trillingsniveaus voor alles: ga naar instellingen> geluiden en trillingen> trillingsintensiteit en je kunt de trillingsniveaus voor oproepen, meldingen en aanraken wijzigen.

Schakel het oplaadgeluid uit, het ontgrendelingsgeluid, toetsenbordgeluiden: Samsung zou uw Galaxy laten piepen en trillen bij elke actie en aanraking. Ga naar instellingen> geluid en trillingen> systeemgeluiden / trillingsregeling en je vindt alle opties om deze dingen uit te schakelen. Doe het alsjeblieft.

Dolby Atmos inschakelen en bedienen: dit kan worden ingeschakeld in snelle instellingen of ga naar instellingen> geluiden en trillingen> geluidskwaliteit en effecten. Binnen de Dolby Atmos-sectie heb je de optie voor auto, film, muziek of spraak als individuele opties voor audioverbetering. Er is ook de mogelijkheid om Atmos automatisch in te schakelen wanneer je een game start.

Pas de geluidskwaliteit aan u aan: u kunt de geluidsuitvoer van de S21-apparaten aanpassen. Ga naar instellingen> geluiden en trillingen> geluidskwaliteit en effecten en je zult "geluid aanpassen" onderaan zien. U kunt een op leeftijd gebaseerd profiel afleggen of u kunt een aangepaste instelling maken op basis van een korte luistertest.

Inschakelen niet storen: Niet storen is een Android-functie waarmee u uw telefoon kunt dempen, maar een reeks uitzonderingen kunt instellen. Veeg snelle instellingen naar beneden en tik op de knop Niet storen om deze in te schakelen. U kunt het ook op een schema instellen, bijvoorbeeld s nachts of wanneer u op kantoor bent. Houd gewoon de snelle instelling ingedrukt om toegang te krijgen tot de volledige menu-opties.

Sta alarmen en uitzonderingen toe in Niet storen: Als je stilte wilt, is Niet storen geweldig. Maar als u enkele meldingen wilt, moet u de apps aanwijzen die zijn toegestaan. Ga naar instellingen> geluid en trillingen> niet storen en je ziet een gedeelte met uitzonderingen. Hier kunt u alarmen toestaan (essentieel als u s ochtends wakker wilt worden), maar ook herhaalbellers of genomineerde contacten - zoals favorieten voor berichten en oproepen - evenals herinneringen. U kunt ook apps toevoegen om niet te storen te negeren - dus als u altijd wilt dat uw verbonden deurbel u waarschuwt, kunt u die app hier inschakelen.

Meldingen toestaan in niet storen: terwijl geluiden en trillingen worden gedempt in niet storen, kunt u nog steeds stille meldingen ontvangen. In instellingen> geluid en trillingen> niet storen> meldingen verbergen vind je opties om meldingen toe te staan of te stoppen. Alles verbergen betekent dat er niets verschijnt, maar u kunt kiezen - u kunt pictogrambadges, de lijst met meldingen, pop-ups en statusbalkpictogrammen uitschakelen.

Gamen is een van de belangrijkste toepassingen van telefoons, dus het helpt echt om de opties te kennen.

Beperk de vernieuwingsfrequentie om de batterij te sparen: we vermelden in het weergavegedeelte hoe u adaptieve vernieuwing inschakelt, maar u kunt de vernieuwingsfrequentie ook beperken tot 48 Hz om de batterij te sparen in games die geen snelle vernieuwing nodig hebben. Open de Game Launcher-app en tik op de menuknop linksboven. Druk op "Spelprestaties" om de instellingen in te voeren. U kunt dan "lage verversingssnelheid" inschakelen.

Navigatiebewegingen in games blokkeren: dit is een groot probleem om te voorkomen dat u tijdens het spelen per ongeluk een game verlaat omdat uw veegbewegingen verkeerd werden geïnterpreteerd. Ga naar de instellingen van de game-booster zoals hierboven beschreven en selecteer vervolgens "block during game". Hier kunt u navigatiegegevens uitschakelen. Om een game te verlaten, moet je twee keer vegen.

Schakel automatische helderheid uit tijdens games: er is niets vervelender dan het dimmen van de helderheid tijdens het gamen. In het hierboven beschreven menu kunt u er ook voor kiezen om autobrightness te blokkeren om dit probleem te voorkomen.

Schakel Dolby Atmos in om te gamen: een andere functie van de telefoon is Atmos en u kunt deze inschakelen om te gamen. Ga naar instellingen> geluiden en trillingen> geluidskwaliteit en effecten en je ziet de optie voor Atmos in games.

Hoe de schermrecorder te gebruiken: Er is een ingebouwde schermrecorder op de S21 en u kunt deze openen via snelle instellingen. Veeg gewoon naar beneden en je kunt hem inschakelen, met opties om geen geluid, mediageluid of mediageluid en de microfoon op te nemen. Zodra het actief is, krijg je bedieningselementen op het scherm, die naar de zijkant kunnen worden geminimaliseerd, zodat ze je spel niet in de weg zitten.

De cameras op de S21 en S21 + zijn behoorlijk verschillend van de S21 Ultra, maar er is veel dat ze gemeen hebben en er is veel te leren.

Activeer de 108MP-modus (alleen S21 Ultra): De S21 Ultra heeft een 108-megapixelcamera, maar deze is standaard ingesteld op 12-megapixels. Als je de volledige resolutie wilt, tik je op de knop voor beeldverhouding in de zoeker en je ziet de optie "4: 3 108 MP".

Schakel de 64 MP-modus in (alleen S21, S21 +): De niet-Ultra-modellen kunnen ook fotograferen met een hoge resolutie met behulp van de 64-megapixelsensor. Zoals hierboven, tik je vanuit de camera op de knop voor beeldverhouding en je ziet de optie "4: 3 64 MP".

Schakel 8K-video-opname in: Als u video in de hoogste resolutie wilt opnemen, gaat u naar de videomodus en tikt u op het pictogram van de beeldverhouding - u ziet de optie voor 8K 24. U verliest wel enkele functies bij deze resolutie, want er is geen stabilisatie bijvoorbeeld.

Schakel de modus voor opnamesuggestie in: een functie die op de S10 is geïntroduceerd, het analyseert de scène en stelt de beste compositie voor. De camera stelt de beste opname voor die u kunt maken en helpt u deze uit te lijnen met behulp van een gids op het scherm. Open de camera en tik op het instellingenwiel en je zult de optie vinden om in te schakelen.

Gebruik scène-optimalisatie om uw fotos te verbeteren: de scène-optimalisator gebruikt AI om uw fotos te verbeteren en maakt ook langere nachtfotos uit de hand mogelijk. In de zoeker in de camera-app zie je het swirly-pictogram in een hoek. Als het blauw is, is de scène-optimalisatie ingeschakeld en identificeert deze de scène en kiest de beste instellingen voor u. Als er geen swirly-pictogram is, gaat u naar de camera-instellingen en schakelt u scène-optimalisatie in. Je krijgt ook de mogelijkheid om aan te passen hoe het werkt in dezelfde sectie.

Gebruik de nachtmodus voor betere opnamen bij weinig licht: ga naar de opnamemodi en tik op de nachtmodus. Houd de camera bij weinig licht zo stabiel mogelijk totdat het maanje in de ontspanknop geel is opgevuld. Het werkt op zowel de camera aan de voorkant als aan de achterkant.

Gebruik Single Take voor bewegende onderwerpen: Als u naar iets interessants kijkt dat beweegt, zoals een straatartiest of misschien uw hond, kan Single Take een reeks afbeeldingen en videos voor u maken en u vervolgens een video, hoogtepunten en allerlei andere shots.

Hoe u uit een cameramodus komt: Als u merkt dat u vastzit in de cameramodus en niet weet hoe u terug moet, zoek dan naar de pijl terug in de linkerhoek van de telefoon. Dit gaat terug naar de normale zoeker.

Schakel de correctie van ultragroothoekvervorming uit: Wanneer u een foto maakt met de ultragroothoekcamera, corrigeert de software een deel van de vervorming die daarmee gepaard gaat. Het kan bijvoorbeeld een rechte lijn zijn die gebogen is terwijl hij dat niet zou moeten zijn. Als je liever hebt dat de telefoon dat niet doet, ga dan naar camera-instellingen> optie opslaan en je ziet de optie om het uit te schakelen.

Snel de camera starten: Standaard start een dubbele druk op de zijknop de camera. Als je dit wilt wijzigen - zoals we al noemden voor de toetsen aan de zijkant hierboven - ga dan naar instellingen> geavanceerde functies> zijtoets en je zult de bedieningselementen vinden.

Schakelen tussen cameramodi: de camera laadt wel en je kunt vanuit de foto door de modi vegen, door de modi die je naar rechts of naar beneden ziet. In principe kunt u langs die lijst vegen, door enkele opname, foto, video en meer bladeren. U kunt over het camerascherm vegen om door de modi te bladeren. In meer vind je de andere functies, zoals pro (handmatige bediening), nacht, live focus, hyperlapse enzovoort.

Bewerk de beschikbare cameramodi: U hoeft zich niet aan de standaardopties hierboven te houden - u kunt modi toevoegen of verwijderen die u nuttiger vindt. Ga naar "meer" en je ziet een + verschijnen aan het einde van de lijst. Tik daarop en u kunt de gewenste modi naar de lijst slepen, zodat u ze gemakkelijk kunt selecteren zonder telkens het menu "meer" te openen.

Snel schakelen van de camera aan de achterzijde naar de camera aan de voorzijde: er is een knop om te schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde, maar u kunt dit ook doen met een veegbeweging. Veeg gewoon omhoog of omlaag over het scherm om over te schakelen naar de andere camera. (Veeg in feite in de tegenovergestelde richting van de richting die de opnamemodus wijzigt zoals hierboven.) Of u kunt nogmaals tweemaal op de aan / uit-knop drukken om de cameras om te schakelen.

Schakel onbewerkte opname in: als u zowel de dng-bestanden als de gewone jpeg wilt opslaan, gaat u naar de instellingen> opties voor opslaan. Hier is de optie om zowel onbewerkte als jpeg-bestanden op te slaan. Om het te gebruiken, moet u zich echter in de Pro-modus bevinden, dus als u onbewerkte bestanden wilt, schakelt u deze in en maakt u opnamen in Pro.

Schakel videostabilisatie in: er zijn tweoversies van stabilisatie, een in de camera-instellingen die op alles van toepassing lijkt te zijn, of "Super Steady", wat veel dramatischer is. Tik gewoon op het pictogram aan de linkerkant met een hand en kronkelende lijnen om Super Steady in te schakelen. Het is geel als het is ingeschakeld, maar je kunt alleen FHD 30 of 60 video-opties hebben op de camera aan de achterzijde. Dit is de modus waarmee je rond kunt lopen en gladdere pannen krijgt, maar het is beperkt in de kwaliteit waarin je kunt vastleggen.

Maak opnamen in HDR10 + -video: HDR10 + is een bètafunctie (of "labs"). Ga naar de videomodus en open vervolgens de camera-instellingen> geavanceerde opnamefuncties. Je kunt HDR10 + inschakelen, maar wees gewaarschuwd dat je die alleen op een compatibel HDR10 + -scherm kunt bekijken, anders zien ze er gewoon uit als video van lage kwaliteit. Je kunt ook alleen HDR10 + opnemen op 1080 / 30p, niet het volledige scala aan resoluties dat de camera biedt en je kunt het alleen uitschakelen als je in die instellingen bent. U kunt vervolgens de galerij gebruiken om de video te converteren als u deze wilt delen met een video die HDR10 + niet ondersteunt.

Maak een selfieportret: schakel gewoon over naar de camera aan de voorkant en selecteer een portret in het menu. Er zijn zeven verschillende effecten en achtergronden om uit te proberen. Merk op dat skin smoothing standaard is ingeschakeld, dus tik op het toverstafpictogram als u wijzigingen wilt aanbrengen.

Een foto met lange belichtingstijd maken: Open de Pro-modus. Aan de rechterkant / onderkant zie je de optie om de lengte van de belichting te veranderen met een symbool dat eruitziet als een camerasluiter. Gebruik de schuifregelaar om de gewenste tijdsduur te selecteren. Het pictogram voor belichtingscompensatie geeft aan of u over of onder belichting gaat door van + naar - te schakelen.

Galerijweergave wijzigen: Als u naar uw fotos kijkt en u wilt meer of minder op het scherm, kunt u zoomen door knijpen om de miniatuurweergave te wijzigen.

Het randscherm moest gebogen randen nuttiger maken - maar hoewel de S21 en S21 + platte schermen hebben, bieden ze nog steeds de functionaliteit!

Randpanelen toevoegen of verwijderen: Ga naar instellingen> weergave> randpanelen. Tik op panelen en je ziet de selectie van beschikbare panelen en je kunt de panelen toevoegen en verwijderen die je niet wilt. Blijf bij het nuttige, anders besteed je meer tijd aan navigeren en minder aan doen. Smart select is het onderzoeken waard.

Verplaats de handgreep van het randpaneel naar waar u maar wilt: u kunt de handgreep van de rand (waar u moet vegen om de randpanelen te openen) naar een willekeurige plaats links of rechts van het scherm verplaatsen. Houd gewoon ingedrukt en je kunt het naar de gewenste plek slepen. Als u het niet wilt kunnen verplaatsen, kunt u de positie in de instellingen vergrendelen, zoals hieronder.

Wijzig de grootte en transparantie van de handgreep van het randpaneel: ga naar instellingen> weergave> randpanelen> handgreep. Binnen deze instellingen kun je het handvat wijzigen - inclusief het onzichtbaar maken, de kleur en grootte wijzigen en of je wilt dat het trilt wanneer het wordt aangeraakt.

Schakel randscherm uit: ga naar instellingen> weergave> randpaneel en schakel randpanelen uit. Ze worden verbannen naar de emmer met functies die u nooit gebruikt.

Bixby is de assistent van Samsung. Het maakte zijn debuut op de Samsung Galaxy S8 in 2017 en is vervolgens verschenen in telefoons die volgden. De AI-assistent kan verschillende dingen doen, maar het is in feite opgesplitst in Bixby Voice (met een eigen scherm) en Bixby Vision. We hebben enkele Bixby Voice-tips behandeld in het gedeelte over digitale assistenten hierboven. Als je meer over Bixby wilt weten, hebben we een volledige Bixby-functie waarvan je kunt genieten .

Stel een Bixby-routine in: ga naar instellingen> geavanceerde functies> Bixby-routines en je zult deze optie vinden. Hiermee kunt u verschillende If- en Then-recepten instellen. Schakel bijvoorbeeld mobiele data uit wanneer u naar het buitenland reist. U kunt aangepaste routines maken op basis van het openen van een app, wat bijvoorbeeld geweldig is voor gamen.

Gebruik Bixby om toegang te krijgen tot instellingen op uw telefoon: Een van de leuke dingen van Bixby is dat het kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot instellingen op uw telefoon. Houd de Bixby-toets ingedrukt en Voice begint met luisteren en zeg wat je wilt wijzigen op je telefoon.

Gebruik snelle opdrachten om de status van uw telefoon te wijzigen: er is een reeks snelle opdrachten waarmee u uw telefoon kunt aanpassen aan bepaalde instellingen, zoals autorijden. Ze laten je Bixby Voice gebruiken om ze in een oogwenk in te schakelen. Open Bixby via de knop, veeg omhoog om de hoofdpagina van Bixby te openen, open het menu rechtsboven en je zult "snelle opdrachten" vinden. Hier stelt u in wat u wilt dat er gebeurt als u een bepaald ding zegt. Het is net als Bixby Routines, maar dan voor spraak.

Gebruik Bixby Vision om te vertalen: Open de camera en je vindt de Bixby Vision in de cameramodi. Tik erop en het zal Vision openen. Standaard is het ingesteld om streepjescodes te lezen en te winkelen, maar open het menu en je zult de optie vinden om vertalen in te schakelen, wat veel handiger is. Vervolgens vindt het tekst en vertaalt die tekst live voor u.

Een schermafbeelding maken: Druk tegelijkertijd op de knoppen Volume omlaag en Stand-by. Er wordt een screenshot gemaakt.

Vegen met handpalm voor een schermafbeelding: Als u niet op de knoppen wilt drukken om een schermafbeelding te maken, gaat u naar instellingen> geavanceerde functies> bewegingen en gebaren en schakelt u handvegen in om vast te leggen. Hierdoor hoeft u niet twee knoppen tegelijk in te drukken. Het zou standaard moeten zijn.

Gebruik slimme opname: Samsung geeft je meer opties voor schermafbeeldingen. Ga naar instellingen> geavanceerde functies> bewegingen en gebaren> slimme opname. Hiermee kun je scrollen om meer van een pagina te krijgen, met opties voor direct bewerken en delen. Het is geweldig voor het vastleggen van volledige webpaginas. Er is ook een taggenerator die de afbeelding scant en tags suggereert om eraan toe te voegen.

Leg een gif vast van het scherm: je kunt direct een gif maken van alles dat op je telefoon wordt afgespeeld, zoals een video op Twitter, Instagram of YouTube. Schakel het Smart Select Edge-paneel in. Zodra je video op het scherm staat, veeg je om slim te selecteren vanaf de rand en animatie te selecteren. Er verschijnt een voorbeeldvenster waarin u video kunt opnemen om een gif te maken.

Hier leest u hoe u het beste uit de batterij van de Galaxy S21-modellen kunt halen.

Verlaag de helderheid van het scherm: het is geen verrassing dat de helderheid van het scherm een van de grootste batterijgebruikers is.

Overschakelen naar full HD + (alleen S21 Ultra): het is niet voor niets de standaardinstelling voor Samsung-telefoons - omdat hogere resoluties een langere levensduur van de batterij hebben. Nogmaals, de instructies staan hierboven, maar ga naar instellingen> weergave en je zult de optie vinden.

Schakel de donkere modus op uw apparaat in: er zijn aanwijzingen dat het gebruik van de donkere modus het vermogen verlaagt dat de telefoon nodig heeft om al die witte achtergrond te verlichten. Nogmaals, het staat in de weergave-instellingen.

Schakel functies uit die u niet gebruikt: Samsung-telefoons zitten boordevol functies en u gaat ze niet allemaal gebruiken. In veel gevallen kunt u ze uitschakelen. Dat kan alles zijn wat te maken heeft met Bixby, NFC, de tweede simkaartsleuf, randpanelen, randverlichting, alle trillingsmeldingen.

Bekijk wat batterij eet: ga naar instellingen> batterij- en apparaatonderhoud en tik op batterij. Dit toont u het voorspelde batterijgebruik op basis van uw 7-daagse gemiddelden, en als u op "batterijgebruik" tikt, ziet u wat die batterij verbruikt.

Bekijk de geschiedenis van uw batterijgebruik: Op de hierboven beschreven pagina over het batterijgebruik kunt u door de grafiek tikken om te zien wat uw verbruik in de afgelopen 7 dagen was. Als u naar beneden scrolt, worden de apps weergegeven die de meeste batterij hebben gebruikt.

Schakel de energiebesparende modus in: druk op de snelkoppeling in de snelle instellingen of ga naar instellingen> batterij en apparaatonderhoud> batterij. Hier kunt u de energiebesparende modus inschakelen, met enkele opties voor welke acties worden ondernomen om uw batterij te sparen.

Gebruik Wireless PowerShare: De Samsung Galaxy S21 kan draadloos opladen omkeren. Er is een snelle instellingenschakelaar voor de functie waarmee u een ander apparaat kunt opladen wanneer u ze rug aan rug plaatst. Tik gewoon op de knop en plaats vervolgens het andere apparaat aan de achterkant van de Galaxy S21, of dat nu Samsung Buds Pro, een iPhone of een ander Qi-apparaat is.

Tijd tot volledig opgeladen: de oplaadtijd wordt weergegeven bij aansluiting op een oplader. Kijk naar de onderkant van het vergrendelingsscherm en in het batterijstatusscherm. Als u snel oplaadt, staat dat en de geschatte resterende tijd.

