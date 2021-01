Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De S Pen van Samsung bestaat al een tijdje, maar het is altijd een beetje een ingewikkeld proces geweest om er een te bemachtigen en er inderdaad voor te zorgen dat je een apparaat hebt waarmee het werkt.

Hoewel de stylus werkt met een aantal tablets van Samsung, is zijn echte thuis altijd de Galaxy Note-telefoonlijn geweest, phablets die echt profiteren van de extra precisie en die een omhulsel hebben om hem in op te bergen wanneer ze niet worden gebruikt.

Dat is echter allemaal veranderd met de introductie van de Galaxy S21 Ultra, Samsungs nieuwste topmodel vlaggenschip-smartphone, en de eerste buiten de Note-lijn die de S Pen ondersteunt. Hoewel de stylus niet bij de telefoon wordt geleverd, kunt u deze als een optionele extra aanschaffen en volledig ondersteund vinden, plus een heleboel officiële hoesjes kiezen die erin passen.

Dit is geen grote game-wisselaar op de grond, omdat het gewoon een andere grote telefoon is die werkt met de stylus, maar de reisrichting is intrigerend, wat suggereert dat Samsung de S Pen breder wil gebruiken, en Samsung heeft bevestigd dat dit is niet eenmalig:

"We hebben de gedurfde beslissing genomen om de S Pen-ervaring uit te breiden naar de Galaxy S21 Ultra en zijn van plan om de S Pen-ervaring in de toekomst uit te breiden naar andere apparaatcategorieën." Dat klinkt ondubbelzinnig alsof we kunnen verwachten dat S Pen breder wordt ondersteund.

Op korte termijn betekent dat dat de volgende iteratie van de Galaxy Fold er goed mee zou kunnen werken, een welkome afwisseling als die komt, aangezien het uitgevouwen scherm erg groot is. Of, verderop, hierdoor de S Pen naar nog meer gevarieerde apparaten komt, de tijd zal het leren.

Geschreven door Max Freeman-Mills.