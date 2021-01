Hoeveel kost de Galaxy S21? SIM-vrije prijs en nieuwste deals

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Samsung Galaxy S21 is er. Er zijn deze keer drie versies: alle 5G-telefoons. Het nieuwe trio is de 6,2 inch Samsung Galaxy S21 5G, 6,7 inch S21 + 5G en 6,8 inch S21 Ultra 5G.

En nee, er zijn geen 4G-varianten van de S21 - 5G-handsets zijn nu de norm, althans voor vlaggenschiptelefoons (en het wordt ook steeds meer de norm in het middensegment).

Voor de S21 en S21 plus blijft het RAM-geheugen 8 GB, met 128 of 256 GB opslagopties. De Ultra krijgt 12 GB RAM en 128 GB opslag, oplopend tot 16 GB en 512 GB.

De S21-opstelling is goedkoper dan voorheen (ongeveer $ 200 / £ 200) en trekt hem onder de Note-opstelling. Ze zijn allemaal te koop vanaf 29 januari en de voorbestellingen beginnen onmiddellijk.

128 GB - $ 799, £ 769, € 849

256 GB - $ 849, £ 819

128 GB - $ 999, £ 949, € 1049

256 GB - $ 1049, £ 999

128 GB - $ 1.199, £ 1.149, € 1.149

256 GB - $ 1.249, £ 1.199

512 GB - $ 1.379, £ 1.329

We zullen dit updaten als we meer details hebben, maar we zijn er zeker van dat de Galaxy S21 naar alle drie de grote Amerikaanse maatschappijen zal komen.

We zullen dit updaten als we meer details hebben, maar we weten zeker dat de Galaxy S21 naar alle vier de belangrijkste Britse netwerken zal komen.

Geschreven door Dan Grabham.