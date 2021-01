Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft de Galaxy 21-serie aangekondigd, waarbij de S21 Ultra nog steeds bovenaan de stapel zit als het premium vlaggenschip voor 2021. Tegelijkertijd maakt Samsung al deze toestellen iets betaalbaarder, waardoor de prijzen iets naar beneden gaan.

Dat zien ook enkele wijzigingen in de S21 en S21 + die misschien niet kenmerkend lijken voor Samsung. De grote stap hier is dat de Galaxy S21 en S21 + nu Full HD + -schermen hebben, in plaats van de Quad HD + die Samsung al een tijdje inpakt.

Dat stoort sommigen misschien niet: Full HD + is sowieso de standaardinstelling op Samsung-apparaten en het is de vraag of er echt voordeel is van een hogere resolutie, vooral op het kleinste apparaat, de gewone S21, met een 6,2-inch scherm. De S21 + krijgt een 6,7-inch scherm, slechts iets kleiner dan de Ultra, maar je kunt in sommige situaties misschien wat profiteren van een hogere resolutie.

Het goede nieuws is echter dat alle S21-modellen een adaptieve verversingsfrequentie hebben op hun beeldschermen, waarbij de S21 en S21 + kunnen schakelen tussen 48-120Hz om aan te passen aan de inhoud op het scherm, waardoor de batterij langer meegaat en soepeler scrollen rond apps en ondersteunde games.

Maar in wezen is de Samsung Galaxy S21 een vernieuwende vlaggenschip. Samsung zegt dat het een nieuwe 5nm-chip heeft en dat is de Qualcomm Snapdragon 888 of de Exynos 2100 , afhankelijk van waar je woont. Dit is hetzelfde voor alle S21-apparaten, maar het RAM-geheugen houdt vast aan 8 GB, met 128 of 256 GB opslagopties, iets onder de Ultra.

De camera-indeling is ook niet zo ingewikkeld als de Ultra en houdt vast aan een vergelijkbare oplossing als 2020, met een drievoudige camera bestaande uit een 12-megapixel hoofdcamera, 12-megapixel ultragroothoekcamera en een 64-megapixel telefoto, die ook 8K video-opname. Er is 30X Space Zoom, met een nieuwe Zoom Lock-functie die AI gebruikt om de trillingen te verminderen voor betere beelden. De camera aan de voorkant kleeft aan 10 megapixels, dus je kunt op het specificatieblad zien hoe hij qua camera onder de Ultra zit.

De S21-modellen profiteren echter allemaal van nieuwe softwarefuncties op de camera, dus de ervaring zal in grote lijnen hetzelfde zijn - dat omvat meer opties in de Single Take-modus, een Directors View en Vlogger View, evenals 4K 60fps video-opname van alle van de cameras. De acceptatie van minder cameras is waarschijnlijk te zien aan de algehele zoomprestaties in vergelijking met de Ultra, maar we zouden niet al te veel verschil verwachten in de algehele ervaring van de andere cameras.

Premiumfuncties blijven behouden, zoals IP68-waterdichtheid en de stereoluidsprekerervaring, maar de grote verschuiving in ontwerp - afgezien van de nieuwe camerabehuizing die in het scherm is geïntegreerd, is de overgang naar een plat scherm.

Samsung duwt al een aantal jaren de gebogen randen naar het display als handtekening. Nu op grote schaal gekopieerd, gaat Samsung terug naar plat voor de S20 en S21 +. Daardoor zien de telefoons er misschien minder premium uit dan voorheen, maar sommigen zullen de praktische voordelen waarderen die het met zich meebrengt - het is beter voor gamen, waardoor er meer betrouwbare aanraakruimte aan de rand van het scherm ontstaat.

Er zit een 4000 mAh-batterij in de S21, terwijl de S21 + een 4800 mAh-batterij krijgt; de S21 + krijgt ook UWB - ultrabreedband - dat naar verwachting zal werken met SmartThings Find en de nieuwe SmartTag, en waarmee u de S21 + als digitale autosleutel kunt gebruiken.

Zeker, er is een gevoel dat de S21 en S21 + doorgaan met wat de Samsung Galaxy S20 FE is begonnen en dat plaatst ze in een interessante positie. De S20 FE werd alom geprezen voor het aanbieden van een vlaggenschipervaring tegen een betaalbare prijs; de vraag is of mensen zullen kiezen voor de nieuwe Galaxy S21-modellen, of afwachten of er een Galaxy S21 FE in de toekomst van Samsung komt die hen wat geld gaat besparen.

De Samsung Galaxy S21 is verkrijgbaar vanaf £ 769 / € 849, de S21 + is verkrijgbaar vanaf £ 949 / € 1049. Beide zijn te koop vanaf 29 januari en de voorbestellingen beginnen op 14 januari.

Geschreven door Chris Hall.