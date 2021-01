Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Op de CES van dit jaar bevestigde Samsung bestaande details over het werken met AMD op een aangepaste mobiele GPU. Houd in gedachten dat het bedrijf vorig jaar samenwerkte met AMD om Radeon-graphics naar mobiele processors te brengen.

Nu, tijdens het Exynos On 2021- evenement van Samsung voor de Exynos 2100, onthulde Samsung meer informatie over hun aangepaste GPU-plannen, waarmee het de massa bevestigde dat het samenwerkt met AMD om een volgende generatie mobiele GPU te produceren die in de volgende vlaggenschipproduct ".

Dr. Inyup Kang, president van Samsungs System LSI Business, deed de onthulling op CES 2021, hoewel Kang verder weinig details gaf. Het is onduidelijk wat het "volgende vlaggenschipproduct" betekent. Misschien de nieuwe Galaxy Note? Maar dat zal naar verwachting dit jaar ook worden stopgezet .

Dus misschien krijgt de Galaxy Z Fold 3 de AMD mobiele GPU?

Zoals ik al zei, Exynos2100 is nog maar het begin. Het is vrijwel zeker dat Samsung dit jaar een nieuwe processor met AMD GPU uitbrengt en deze mogelijk gaat gebruiken voor de Galaxy Z Fold3. pic.twitter.com/J3GIRoBSBA - IJsuniversum (@UniverseIce) 12 januari 2021

Vorig jaar ging het gerucht dat de high-end chipset pas in 2022 zal verschijnen. (Toen de samenwerking voor het eerst werd aangekondigd, prees Samsung AMD als leider " op het gebied van GPUs". ) Het kan dus zijn dat we moeten wachten tot de Galaxy S22 om meer te weten te komen over wat deze bedrijven de laatste tijd hebben gedaan.

Hoe dan ook, we willen graag alle details weten. De bevestiging van vandaag van Samsung suggereert vooral dat zijn werk met AMD succesvol is geweest, althans tot nu toe, en dat zijn volgende vlaggenschip SoC na de Exynos 2100 zeker de nieuwe GPU zal hebben. We houden u op de hoogte als we meer te weten komen.

Zie voor meer CES 2021-aankondigingen de samenvatting van Pocket-lint.

Geschreven door Maggie Tillman.