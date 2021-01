Samsung Galaxy S21 Ultra officieel: meer camera, betere weergave, S Pen-ondersteuning

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft de covers van zijn vlaggenschipmodel voor 2021, de Samsung Galaxy S21 Ultra, gehaald . Gelanceerd naast de Galaxy S21 en Galaxy S21 +, luidt het een reeks nieuwe verbeteringen in ten opzichte van de 2020-versie.

De Samsung Galaxy S21 Ultra toont het nieuwe ontwerp van Samsung. Het is over het algemeen geen enorme verschuiving en de belangrijkste verandering is op grote schaal gelekt, dus het zal geen verrassing zijn - het frame breidt zich uit om zich over de camera aan de achterkant te verspreiden. In plaats van dat de camera een eiland aan de achterkant is, is deze nu beter geïntegreerd in de randen van het apparaat. Die achterkant is Gorilla Glass Victus, het sterkste Gorilla Glass tot nu toe.

Op de Ultra breidt de camera zich uit met een nieuwe hoofdsensor, een nieuwe telelens en nieuwe vaardigheden. Hoewel de hoofdcamera nog steeds 108 megapixels is, zit er een nieuwe sensor achter, die naar verluidt een betere kleur en een beter dynamisch bereik biedt dan de vorige versie.

Hoewel de ultragroothoek aanhoudt, is er een heroverweging gemaakt van het telefoto-aanbod, met een benadering die we van Huawei zagen op de P40 Pro + . Er zijn nu twee telelenzen van 10 megapixels, één met 3x optische zoom en één met 10x optische zoom.

Het doel is om die 100X Space Zoom te leveren, maar met meer vaardigheid, omdat de telefoon de 3x zoom tot 10x vergroting kan gebruiken en vervolgens kan overschakelen naar de andere lens. Dit vermindert de hoeveelheid digitale zoom die nodig is in het algemeen en zou de resultaten moeten verbeteren als de vergroting voorbij de 10x komt.

Er zijn ook nieuwe modi (niet uniek voor de Ultra), waaronder Single Take 2.0 die highlight- en slowmo-secties toevoegt voor meer opties. Er is nu Directors View die een voorbeeld van de opname van alle lenzen laat zien, zodat je kunt beslissen wat je gaat doen, terwijl Vlogger View zowel de camera aan de voorkant als de camera aan de achterkant vastlegt, zodat je ook je reactie in de video kunt zien.

Met Live Thumbnails kun je zonder een sprong van lenzen wisselen in video, voor een vloeiende overgang, terwijl je met alle lenzen nu 4K 60fps-opnamen kunt maken. Er is ook nog steeds ondersteuning voor 8K-video, met de extra optie om een foto te maken van een 8K-video.

Het beeldscherm van de Ultra is het grootste en meest capabele beeldscherm van de S21-familie. Het meet 6,8 inch op de diagonaal en is Dynamic AMOLED X2, met de mogelijkheid om de vernieuwingsfrequentie tussen 10 en 120 Hz te schakelen, afhankelijk van de inhoud die je bekijkt. Het heeft ook een vermogen van 1500 nits, waardoor het het helderste scherm van Samsung tot nu toe is.

Het display bevat ook een Wacom-digitaliseringslaag en ondersteunt dus S Pen-invoer, wat het apparaat veelzijdiger maakt. Hoewel de telefoon niet geschikt is voor de S Pen zoals de Galaxy Note traditioneel doet, zal er een reeks accessoires zijn, zoals hoesjes die dat wel doen.

Er is ook UWB - ultrabreedbandtechnologie - waarmee u uw telefoon als digitale autosleutel kunt gebruiken, naast mogelijke andere toekomstige toepassingen.

De Samsung Galaxy S21 Ultra zal worden aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 888 of de Exynos 2100, afhankelijk van de regio, waarbij Samsung grote prestatieverbeteringen claimt ten opzichte van de vorige generatie voor zijn nieuwe hardware. De Ultra krijgt 12 GB RAM en 128 GB opslag, oplopend tot 16 GB en 512 GB.

Er is een 5000 mAh-batterij, waarmee de S21 Ultra vanaf 2020 ongeveer in dezelfde positie staat als de S20 Ultra. De Samsung Galaxy S21 Ultra kost in het VK vanaf £ 1149 en is vanaf 29 januari verkrijgbaar.

squirrel_widget_3816752

Geschreven door Chris Hall.