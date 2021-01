Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft een virtueel evenement gebruikt om de nieuwste generatie mobiele hardware te lanceren, de Exynos 2100, die naar verwachting de Samsung Galaxy S21-serie zal aandrijven.

De nieuwe Exynos-hardware gaat over op 5nm-hardware om te wedijveren met de Qualcomm Snapdragon 888 en Apple A14 Bionic. Samsung belooft dat dit een baanbrekend platform is dat Exynos weer in de strijd zal brengen. Samsung draait met de slogan dat "Exynos terug is".

De Exynos 2100 is de krachtigste die Samsung heeft ontwikkeld. Het integreert 5G voor connectiviteit van de volgende generatie, terwijl Samsung zegt dat het 20 procent minder stroom verbruikt en een prestatieverbetering van 10 procent geeft in vergelijking met 7nm-apparaten.

Exynos 2100 heeft een octo-core CPU met één Arm Cortex-X1 2,9 GHz-kern ondersteund door drie 2,8 GHz Cortex-A78-cores en vervolgens vier efficiënte 2,2 GHz Cortex-A55-cores. Er is een Mali-G78 MP14 GPU, die een prestatieverbetering van 40 procent claimt voor zaken als gaming en AR.

Er zijn verbeteringen in de behandeling van AI met drie NPU-cores, terwijl er ook grote camera-voordelen beloven. Het ondersteunt sensoren tot 200 megapixels - metrecente geruchten die suggereren dat Samsung binnenkort een 200 megapixel sensor zal lanceren - het ondersteunt maximaal zes cameras, HDR10 + en is ook gebouwd om 8K vastleggen en afspelen aan te kunnen, in staat om 8K resolutie uit te voeren op een aangesloten beeldscherm.

De Exynos 2100 is in massaproductie, zegt Samsung en we verwachten dat hij debuteert in de nieuwe vlaggenschiptelefoon van Samsung. Of het door andere leveranciers zal worden gebruikt, valt nog te bezien.

"Gewapend met krachtige verwerkingstechnologieën en een geavanceerd 5G-modem op een energiezuinig 5nm-procesknooppunt, zal Exynos 2100 een nieuwe standaard zetten voor de vlaggenschip mobiele apparaten van morgen", aldus Inyup Kang, president van System LSI Business bij Samsung Electronics.

Geschreven door Chris Hall.