Samsung Galaxy S21-serie onthuld in al hun prachtige glorie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung zal naar verwachting de Galaxy S21-serie onthullen tijdens zijn Unpacked-evenement deze week op 14 januari, maar hoe dichterbij we komen, hoe groter de lekken.

Het nieuwste komt van serieleaker Evan Blass , ook bekend als @evleaks, met zijn Twitter-feed die links biedt naar zijn Voice-account, waar hij afbeeldingen zonder watermerk in hoge resolutie levert van de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra in al hun verwachte kleurvarianten. Kortom, hij heeft qua vormgeving absoluut niets aan de verbeelding overgelaten.

De afbeeldingen ondersteunen eerdere lekken van de apparaten, waarbij van alle drie de handsets werd gedacht dat ze een gecentraliseerde camera met perforatiegaten aan de bovenkant van het scherm hadden, en een camerabehuizing aan de achterkant die een andere afwerking heeft dan de rest van de behuizing, die eromheen is gewikkeld. rand van de apparaten. Ze volgen allemaal hetzelfde ontwerp.

De Galaxy S21 en S21 Plus hebben beide een drievoudige camera aan de achterkant, terwijl de S21 Ultra wordt geleverd met een extra cameralens aan de achterkant, evenals laser-autofocus. Aangenomen wordt dat de schermafmetingen 6,2 inch zijn voor de S21, 6,7 inch voor de S21 Plus en 6,8 inch voor de S21 Ultra.

Op basis van eerdere rapporten zullen alle drie de apparaten draaien op de Qualcomm Snapdragon 888-chipset , of de aankomende Exynos-chipset die op 12 januari wordt aangekondigd, afhankelijk van de regio, en alle drie zullen naar verwachting 5G-apparaten zijn . De Galaxy S21 en S21 Plus zullen naar verwachting komen in 128 GB en 256 GB opslagopties, terwijl de S21 Ultra naar verwachting zal komen in 128 GB, 256 GB en 512 GB.

Alles over de geruchten rondom de Galaxy S21 en S21 Plus lees je in onze aparte feature . We hebben ook een functie voor het afronden van geruchten voor de Galaxy S21 Ultra .

Geschreven door Britta O'Boyle.