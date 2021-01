Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Om 2021 van start te laten gaan, staat er een grote Samsung-lancering op de loer: het lanceringsevenement van de Galaxy S21-serie wordt verwacht op 14 januari . Maar voor die datum is er wat meer informatie opgedoken, dit keer specifiek voor de camera-opstelling van de vlaggenschiptelefoonserie. Dus wat kunt u verwachten?

Een artikel over Voice onthult enkele uitgelekte Italiaanse infographics over de S21, S21 Plus (of S21 + zoals het officieel heet) en S21 Ultra. Het eerste paar biedt een drievoudige camera aan de achterzijde, de laatste een quad-opstelling. Beide hebben een enkel centraal gat voor de camera aan de voorkant. Hier is een samenvatting van hun grootste verschillen:

Drievoudige cameras achteraan: Hoofd: 12 megapixels, f / 1.8 diafragma Groothoek: 12 MP, f / 2.2 Telelens: 64 MP, f / 2.0

Ponsgat selfie-camera: 10 megapixels, f / 2.2-diafragma



Quad cameras achteraan: Hoofd: 108 megapixels, f / 1.8 diafragma, laser autofocus Groothoek: 12 MP, f / 2.2 Telefoto # 1: 10 MP, f / 4.9 Telefoto # 2: 10 MP, f / 2.4

Ponsgat selfie-camera: 40 megapixels, f / 2.2-diafragma



Laten we beginnen aan de voorkant, waar het enige verschil de resolutie is, de S21 en S21 + krijgen een selfiecamera van 10 megapixels, de Ultra krijgt een camera van 40 megapixels - hoewel we verwachten dat de laatste vier-in-een verwerkingstechnologie zal gebruiken om te produceren In ieder geval 10 MP- afbeeldingen ( of mogelijk 6,5 MP zoals de S20 Ultra ).

Het grotere verhaal is misschien dat Samsung de pilvormige dubbele selfiecamera heeft afgeschaft en vastzit aan een enkel gat - er is hier geen camera onder het scherm te vinden, zoals je bijvoorbeeld zult vinden in de ZTE Axon 20 5G .

De grootste focus voor de meeste zullen natuurlijk die cameras aan de achterkant zijn. Samsung behoort tot de fotografische leiders op het gebied van smartphones, met de S21-serie die veel van die ervaring laat zien, behalve in de S21 Ultra.

Laten we om te beginnen eens kijken naar de Galaxy S21 & S21 +. Op basis van die specificaties lijkt het dezelfde setup te bieden als in de S20-reeks van vorig jaar. Verwacht dus een 12 MP hoofdcamera met optische stabilisatie, een 64 MP tele met 3x optische zoom en de beproefde 12 MP groothoeklens.

Het is met de Galaxy S21 Ultra dat de dingen wat meer verschillen. Er is dezelfde hoofdlens van 108 MP als te zien in zowel de S20 Ultra als de Note 20 Ultra . De groothoeklens van 12 MP is over de hele linie hetzelfde. Maar de twee telelenzen zijn geheel nieuw.

De beide zoomlenzen van de S21 Ultra zijn 10 megapixels, dus een vrij lage resolutie, maar het zijn de diafragmawaarden die ons opvallen. Lange zoomlenzen die fysiek klein zijn, kunnen geen grote diafragmaopeningen hebben (dwz kleine waarden, zoals f / 2.0) omdat er gewoon niet de fysieke ruimte is. Daarom hebben we het vermoeden dat Samsung hier een 3x en 5x optische zoomcombinatie heeft - hoewel gezien het f / 4.9-diafragma van de tweede telelens, dat neigt naar het soort specificatie dat je mag verwachten van een 10x optiek.

Er is nog niets in steen gebeiteld, maar het ziet ernaar uit dat het bij de S21 Ultra gaat om grote zoomaspiraties. Of dat nu 5x of 10x is, we komen meer te weten tijdens het evenement op 14 januari ...

Geschreven door Mike Lowe.