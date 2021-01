Details van Samsung Galaxy S21 Ultra S Pen lekken, prijs ook

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Volgens verschillende geruchten zal de Samsung Galaxy Ultra 21 compatibel zijn met de S Pen-stylus van de fabrikant. Geen van de afbeeldingen die we tot nu toe van de handset hebben gezien, laten echter een gat zien waarin deze kan worden ondergebracht.

Daar is een goede reden voor, aangezien de S Pen niet in de telefoon zelf wordt opgeborgen, maar in een optioneel hoesje. Inderdaad, de S Pen zal ook optioneel zijn.

Uitgelekte afbeeldingen en details van de officiële Samsung Clear View en Silicone Covers voor het aanstaande apparaat laten zien dat ze elk een sleuf zullen hebben om de stylus te huisvesten. Er is ook een suggestie gedaan over hoeveel de compatibele S Pen als add-on gaat kosten: $ 49.

De afbeeldingen van de stylus en de Samsung Galaxy S21 Ultra Clear View Cover zijn door serieleaker Ishan Agarwal op zijn Twitter-feed gepost.

Ik denk dat dit beter is om de werkelijke grootte van de S-Pen te vergelijken. Het is beslist niet zo groot. Dit is ook hoe de Galaxy S21 Ultra Clear View Cover met S Pen-sleuf eruit ziet. Ik weet het, het is breed. # GalaxyS21Ultra #SPen #Samsung pic.twitter.com/oSrVQHCgrz - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 4 januari 2021

Dezelfde fotos werden gedeeld door de Duitse website WinFuture, die meestal persbeelden van Samsung lekt en een behoorlijk trackrecord heeft.

We zullen dit allemaal zeker snel genoeg ontdekken, met het volgende Samsung Galaxy Unpacked- evenement dat op 14 januari wordt aangekondigd. De Ultra wordt dan gelanceerd, naast standaard S21 en grotere S21 + -telefoons .

Geschreven door Rik Henderson.