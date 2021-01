Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft de datum van zijn volgende Galaxy Unpacked-evenement bevestigd , waar naar verwachting zijn vlaggenschip 2021-telefoons in de Samsung Galaxy S21-familie zullen worden onthuld .

Het evenement is gepland voor 14 januari, waardoor het evenement ongeveer een maand vooruitgaat in vergelijking met voorgaande jaren. De datum komt overeen met eerdere lekken die suggereerden dat de lancering op deze datum zou plaatsvinden. Het begint om 10:00 EST, 15:00 GMT.

De slogan van Samsung voor het evenement lijkt te zijn "maak je dagelijkse leven episch", terwijl de teaserafbeeldingen een verduisterde roterende cameramodule laten zien. Het ontwerp komt overeen met wat we hebben gezien van lekken en vroege weergaven van de telefoon.

Samsung zal zich waarschijnlijk concentreren op de camera, zoals de trend is geworden voor het lanceren van smartphones. Hoewel Samsung al een aantal jaren geweldige cameraprestaties biedt, kreeg het premiumspel op de 2020 Galaxy S20 Ultra kritiek omdat het op grote aantallen jaagde zonder grote prestaties te leveren.

Het bedrijf is ook gevoeliger geworden voor prijsinflatie, met veel geruchten die suggereren dat de Galaxy S21 de prijzen van de handsets lichtjes zal zien dalen, waardoor een premiummodel in vlaggenschippositie blijft, de S21 Ultra, maar de Galaxy S21 en S21 + lichtjes betaalbaarder door enkele ontwerpwijzigingen aan te brengen, zoals een plastic achterkant en een plat scherm.

De hardware die veel van de apparaten van stroom zal voorzien - de Exynos 2100 - zal naar verwachting op 12 januari worden aangekondigd , terwijl Amerikaanse en Koreaanse modellen naar verwachting de Qualcomm Snapdragon 888 zullen gebruiken, waardoor dit een van de eerste aangekondigde apparaten is die wordt aangedreven door de nieuwe hardware.

Het doel van Samsung lijkt te zijn om de nieuwe apparaten eerder in het jaar in 2021 op de markt te brengen, waarbij velen vermoeden dat een bumperlancering later in het jaar zich zal richten op opvouwbare telefoons, met nieuwe Z Fold- en Z Flip-modellen verwacht.

Geschreven door Chris Hall.