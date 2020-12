Samsung Galaxy Unpacked-evenement lekt, waardoor de weg wordt geëffend voor de lancering van de S21

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Geruchten gaan al lang dat Samsung vroeg zou toeslaan met de lancering van zijn nieuwe vlaggenschiptelefoons in 2021 - en nu hebben die geruchten inhoud dankzij een lek op Twitter.

Afkomstig van Ishan Agarwal, die een solide reputatie heeft in het vroegtijdig zoeken en vrijgeven van informatie, is er nu meer substantieel bewijs voor een lanceringsevenement van Samsung op 14 januari.

Galaxy Unpacked 2021-uitnodiging!



The Next Galaxy komt op 14 januari. De livestream start via de officiële website van Samsung om 15:00 uur GMT / 20:30 uur IST



Enthousiast over de # GalaxyS21- serie? #GalaxyUnpacked # UNPACKED2021



Gelieve credit & link voor meer: https://t.co/DWl1WBWaDd pic.twitter.com/KJ0YlVVpdD - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 30 december 2020

De datum van 14 januari circuleert al een tijdje, maar moet nog worden bevestigd door Samsung. Het valt aan het einde van CES 2021 , wat dit jaar een virtueel evenement zal zijn en er wordt aangenomen dat we de Samsung Galaxy S21, S21 + en S21 Ultra aangekondigd zullen zien tijdens het evenement.

Samsung heeft bevestigd dat het op 12 januari nieuwe Exynos-hardware zal aankondigen - vermoedelijk de Exynos 2100 die sommige versies van de nieuwe handsets zal aandrijven.

Wat misschien nog belangrijker is, is de bevestiging van de tijd. Het evenement is ingesteld om te beginnen om 15:00 GMT of 10:00 EST. We wachten nog steeds op de officiële bevestiging van Samsung, maar nu de details van het evenement lekken, weten we zeker dat de hype-machine binnenkort in actie zal komen.

Geschreven door Chris Hall.