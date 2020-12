Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung zal naar verwachting in 2021 meer opvouwbare telefoons lanceren - naast de Galaxy S21-serie - en een daarvan zou niet te duur moeten zijn.

Samsung lanceerde de Galaxy Z Flip en Galaxy Z Fold 2 in 2020, en beide telefoons zullen waarschijnlijk in 2021 worden bijgewerkt. Galaxy Club beweerde dat de goedkopere opvouwbare Galaxy Z Flip 3 met 4G-connectiviteit zou moeten zijn. De website deelde het modelnummer van de aankomende telefoon (SM-F720F) en merkte op dat het F-deel aangeeft dat het een internationaal 4G / LTE-model is dat naar Europa komt.

Houd er rekening mee dat de internationale 5G-apparaten van Samsung allemaal een B in hun nummer hebben.

De website had geen andere details om te onthullen, maar aangezien de Galaxy Z Flip 3 waarschijnlijk een 4G-variant zal zijn wanneer deze wordt gelanceerd, zou het geen ultra-premium apparaat moeten zijn met een duur prijskaartje (zoals we meestal zien bij 5G-apparaten). Verwacht in plaats daarvan dat Samsungs duurste opvouwbare hoes voor 2021 de Galaxy Z Fold 3 is.

Over de Galaxy Z Fold 3 gesproken ... Galaxy Club heeft opgemerkt dat de Galaxy Z Flip 3 bij de lancering geen Galaxy Z Flip 2 zal heten, ook al wordt het een tweede generatie. Dat komt omdat het bedrijf wil dat de Flip en Fold-serie samengaan, en de volgende Fold zal naar verwachting de Galaxy Z Fold 3 heten.

De Galaxy S21-serie van Samsung zal naar verwachting in januari verschijnen, maar de volgende generatie opvouwbare modellen zal waarschijnlijk later, ergens in het voorjaar, volgen.

Geschreven door Maggie Tillman.