(Pocket-lint) - We zijn er vrij zeker van dat de Samsung Galaxy S21 , S21 Plus en S21 Ultra op 14 januari zullen worden onthuld, ook al hebben we nog geen officiële bevestiging gekregen.

We zijn er ook vrij zeker van dat we al heel veel weten over het nieuwe vlaggenschip-telefoonassortiment, met veel geruchten en lekken de afgelopen weken.

Het laatste is een vermeende hands-on video die er behoorlijk overtuigend uitziet. En hoewel we al eerder praktische inhoud hebben gezien, heeft deze van Random Stuff 2 de extra draai van wat wordt beweerd een fotovergelijking te zijn met een iPhone 12 Pro Max.

Om hier wat context over te geven, zelfs als het waar is, zal de Samsung Galaxy S21 + niet echt een directe rivaal zijn van de iPhone 12 Pro Max - dat zal waarschijnlijk de Samsung Galaxy S21 Ultra zijn. En aangezien Apples Pro Max de beste camera van de nieuwste iPhone-familie heeft, is het waarschijnlijk een beetje oneerlijk om ze te vergelijken.

Een eerlijkere vergelijking zouden de cameras op de S21 + en iPhone 12 Max zijn. Dit is echter wat we hebben en dit zijn de resultaten die we tot dusver kunnen behalen. We zullen onze eigen vergelijkingen maken wanneer de S21-handsets officieel beschikbaar zijn.

Zoals de zaken er nu voorstaan, zien de fotos van de iPhone 12 Pro Max er duidelijk beter uit in de video, maar we laten het aan jou over om te beslissen.

Geschreven door Rik Henderson.