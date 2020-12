Samsung onthult de nieuwste Exynos-hardware dagen vóór de lancering van de Galaxy S21

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoewel er nog steeds wordt gespeculeerd over wanneer de Samsung Galaxy S21 precies zal verschijnen, hebben we op zijn minst één bevestigde dag - 12 januari 2021.

Samsung heeft bevestigd dat het op 12 januari de Exynos SoC van de volgende generatie zal onthullen, met geruchten die erop wijzen dat hardware die in het Samsung Galaxy S21-apparaat gaat, twee dagen later op 14 januari wordt aangekondigd - uiteraard onder voorbehoud van de bevestiging van Samsung.

Het debat over Qualcomm versus Exynos-hardware woedt voort, maar Samsung lijkt in een goed humeur te zijn en zegt in de Twitter-post dat Exynos terug is. Eerlijk gezegd is Exynos nooit weggegaan, maar Samsung heeft de afgelopen jaren kritiek gekregen voor het uitbrengen van sommige Galaxy-apparaten met Qualcomm en sommige met Exynos-hardware, die per regio verschillen.

Er wordt gesuggereerd dat deze nieuwe generatie het verkeerde zal rechtzetten en Exynos weer op de prestatiekaart zal zetten. De nieuwe hardware zal naar verwachting de Exynos 2100 heten en we kunnen hier het spel tussen de S21 en het jaar 2021 zien, wat zorgt voor een nieuw marketingverhaal.

Er wordt lang gedacht dat dit 5nm-hardware zal zijn met de Qualcomm Snapdragon 888 en de Apple A14 Bionic die beide naar deze architectuur zijn verhuisd met recente lanceringen. Een recent lek heeft gesuggereerd dat een enkele 2,9 GHz ultrahoge prestatie-kern, 3x 2,8 GHz prestatie-cores en 4x 2,4 GHz energiebesparende cores in een bekende ARM big.LITTLE-opstelling.

Met dat deel van de deal uit de weg, kan het niet lang meer duren voordat Samsung zijn volgende Galaxy Unpacked-evenement bevestigt.

Geschreven door Chris Hall.