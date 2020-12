Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met de Samsung Galaxy S21-serie mogelijk weken verwijderd van debuut, lekken met betrekking tot apparaten komen snel naar boven. Het nieuwste voorbeeld is een serie persberichten met de kleuren van de Galaxy S21 en Galaxy S21 +.

Leaker Evan Blass deelde de volledige Galaxy S20-line-up via een paar verschillende berichten op zijn Voice-pagina en onthulde verschillende kleuropties voor de Galaxy S21, Galaxy S21 + en de Galaxy S21 Ultra. De Galaxy S21 + zal beschikbaar zijn in een lila of paarse optie, evenals in wit en zwart, terwijl de Galaxy S21 Ultra alleen in zwart-wit wordt weergegeven. WinFuture deelde echter ook afbeeldingen van de Galaxy S21 Ultra, onder meer in een Phantom Silver-model.

1/2 Evan Blass

De Galaxy S21 Ultra wordt naar verwachting de grootste van de reeks, dankzij de 6,8-inch WQHD + (1440p) OLED. De high-end telefoon heeft ook een adaptieve vernieuwingsfrequentie van 120 Hz en ondersteuning voor de S Pen-ondersteuning, die niet wordt meegeleverd. Wat betreft cameras, het kan worden geleverd met een 108-megapixel camera aan de achterzijde naast een 12-megapixel ultrabrede, 10-megapixel 3x optische en 10-megapixel 10x optische zoomcamera. Het heeft ook 100x Space Zoom.

1/2 WinFuture

Net als Evan Blass heeft Roland Quandt van WinFuture veel succes als het gaat om lekkende apparaten. Het laatste rapport en de persberichten geven aan dat de standaard Galaxy S21 beschikbaar zal zijn in Phantom White, maar ook in roségoud, lila of paars en zwart. De site deelde ook een afbeelding van de Galaxy S21 + in het zwart.

Geruchten suggereren dat beide Samsung-telefoons de Qualcomm Snapdragon 888- of Exynos 2100-chipset zullen gebruiken, en dat ze 120Hz platte FHD + OLED-schermen van 6,2 inch en 6,7 inch zullen hebben. De kleinere Galaxy S21 biedt een 4000 mAh-batterij en drie cameras (12 megapixel hoofd-, 12 megapixel ultrabreed en 64 megapixel) telefoto, terwijl de Galaxy S21 + een grotere 4800 mAh-batterij en dezelfde camera-array heeft.

Bekijk onze verzameling geruchten over de Galaxy S21-serie voor een compleet overzicht van alle lekken, weergaven en speculaties over de aankomende telefoons.

Geschreven door Maggie Tillman.