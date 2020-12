Samsung verwachtte in 2021 goedkopere Z Flip- en Z Fold-modellen te lanceren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De toekomstige smartphonestrategie van Samsung omvat de uitbreiding van modellen voor opvouwbare telefoons, met twee versies van de toekomstige Z Flip en Z Fold naar verwachting in 2021.

In 2020 is er veel gesproken over de opkomst van foldables en de afname van iteratieve reguliere smartphones, en velen zeggen dat Samsung in 2021 de Note-serie zal laten vallen en de S Pen-ondersteuning naar andere apparaten zal verschuiven.

Om de premium ruimte te vullen is een uitbreiding van vouwmodellen. De drempel voor opvouwbare modellen tot nu toe was de prijs en de verwachting is dat Samsung daar iets aan zal doen met de release van nieuwe modellen in 2021. Hoewel er nog steeds wordt verwacht dat er een Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 in premiumposities zullen zijn, wordt voorspeld dat er zullen meer betaalbare versies van elk apparaat zijn om de acceptatie van de volgende generatie telefoons te stimuleren.

Een rapport van ETNews suggereert dat er in de tweede helft van 2021 vier nieuwe opvouwbare modellen zullen worden gelanceerd en we verwachten dat dit in augustus of september zal zijn, traditioneel de tijd dat de Note-serie werd vernieuwd.

De verwachting is dat de Z Fold 3 voor het eerst de S Pen-invoer ondersteunt en als vervanging voor de Note fungeert. Het rapport verwijst ook naar een "algemene" Z Flip, waarschijnlijk het model dat in de buurt komt van de huidige smartphoneprijzen.

Er was eerder een langzaam stroompje van speculatie over goedkopere opvouwbare telefoons. Onlangs meldde een rapport dat er een meer betaalbare Z Flip zal komen , terwijl geruchten over een Fold e of Fold Lite in 2020 liepen. We verwachten dat 2021 een groot jaar wordt voor de smartphones van Samsung. Het ziet ernaar uit dat de Galaxy S op 14 januari 2021 zal worden geüpdatet met een evenement en daarna zal worden gevolgd met een grote lancering van een opvouwbare telefoon, zelfs voor de tweede helft van het jaar.

Geschreven door Chris Hall.