Het nieuwste videolek van de Samsung Galaxy S21 laat zien hoe goed de telefoon eruitziet

(Pocket-lint) - Nog meer details van de inkomende Samsung Galaxy S21 zijn gelekt in een nieuwe video die online is verschenen. De originele video is verwijderd, maar er zijn nog steeds verschillende versies van de beelden beschikbaar via reposts .

We moeten zeggen dat de nieuwe telefoon er geweldig uitziet, met zeer dunne randen rond een mooi plat beeldscherm met een camera aan de voorkant. Er is een matte achterkant aan de achterkant en de verwachte drievoudige cameralenzen gerangschikt in een Huawei-achtige verticale opstelling. Dat betekent dat het de 6,2-inch S21 of 6,7-inch S21 Plus moet zijn, aangezien we verwachten dat de 6,8-inch S21 Ultra maximaal vijf - ja, vijf - lenzen zal hebben.

De telefoons draaien op het nieuwe Qualcomm Snapdragon 888- platform in de VS of Samsungs eigen Exynos 2100-platform en zullen, zoals je zou verwachten, 5G-apparaten zijn. De videos demonstreren ook enkele Geekbench-prestatietests met een behoorlijke prestatieverbetering - het lijkt de Snapdragon-variant te zijn die wordt getest, wat logisch is, aangezien de video uit de VS lijkt te komen.

Er gaan nu consistente geruchten dat de Galaxy S21 wordt gelanceerd tijdens een Samsung-evenement op de laatste dag van CES 2021 , de virtuele editie van de Consumer Electronics Show medio januari.

Het lijkt er ook erg op dat de nieuwe telefoon de S Pen van de Note-serie zal ondersteunen, wat misschien het einde aangeeft van de Note-line-up zoals we die kennen. Het zal echter blijkbaar een aparte aankoop zijn, dus er zal geen slot voor zijn zoals op de Note 20.

Geschreven door Dan Grabham.