Samsung Galaxy Z Flip 3 zou minder kunnen kosten dan eerdere modellen

(Pocket-lint) - De volgende opvouwbare clamshell- smartphone van Samsung zal volgens de laatste supply chain-analyse goedkoper zijn dan zijn voorgangers.

Het rapport komt via DSCC, dat gespecialiseerd is in onderzoek naar de nieuwste ontwikkelingen op de markt voor displaytechnologie. Het rapporteert niet alleen over elementen als technologische vooruitgang, maar kijkt ook naar kosten, productie en algemene trends.

Een van die opmerkingen in zijn laatste rapport beweert dat de Galaxy Z Flip 3 (of hoe het volgende Z Flip-model ook wordt genoemd) goedkoper zal zijn dan de originele Z Flip of de opvolger Z Flip 5G.

Dat is nog maar het begin, wat de voorspellingen betreft van het onderzoeksbureau, dat ook stelt dat Samsung een andere opvouwbare vormfactor zou kunnen lanceren naast de Galaxy Z Fold- en Z Flip-line-up voor 2021.

Er wordt beweerd dat Samsung een oprolbare smartphone met een uitschuifbaar scherm zou kunnen plannen, waardoor het zich zou aansluiten bij TCL en Oppo bij het onderzoeken van dat gebruik voor flexibele panelen.

Voor velen werden de vroege opvouwbare smartphones gezien als een onnodige luxe en een niche, vooral vanwege hun erg hoge verkoopprijzen.

De apparaten van Samsung bevonden zich bijvoorbeeld in het ballenpark van $ 1.500 en gingen omhoog naar $ 2.000. Om het opvouwen van smartphones mainstream te maken, moeten die kosten omlaag en - als de recente analyse te vertrouwen is - zien we dat misschien volgend jaar gebeuren.

Geschreven door Cam Bunton.