Samsung Galaxy S21 passeert FCC, Snapdragon 888 op sleeptouw

(Pocket-lint) - De lekken komen zo dik en snel over de Samsung Galaxy S21-apparaten dat we ineens veel leren over wat deze telefoons te bieden hebben.

Het nieuwste document dat verschijnt, is het resultaat van FCC-tests, die enigszins bevestigen dat de Snapdragon 888 - onlangs aangekondigd door Qualcomm - ten minste enkele modellen van de Galaxy S21 van stroom zal voorzien.

Samsung heeft zijn apparaten historisch verdeeld over markten, waarbij sommigen de Snapdragon-versie kregen en anderen een Exynos-versie. Geruchten suggereren tot nu toe dat de Exynos 2100 de Galaxy S21-modellen in Europa en enkele andere regios zal aandrijven, terwijl Qualcomm in de modellen in de VS en Korea zal zitten.

Belangrijk is dat de FCC-lijst de Snapdragon 888 van gerucht naar een concreter feit brengt, niet dat we twijfelden of Samsung deze hardware zou kiezen voor zijn volgende generatie smartphoneapparaten.

Maar de timing is ook belangrijk, omdat dit soort documenten normaal gesproken pas naar boven komen als een apparaat de lancering nadert. Er gaan geruchten dat Samsung op 14 januari de nieuwe Galaxy S21-familie gaat aankondigen.

Dat is ongeveer een maand eerder dan voorgaande jaren en het is op dit moment niet duidelijk waarom Samsung deze stap eerder wil maken. Meestal lanceert Samsung net voor de vakbeurs Mobile World Congress , die normaal in februari wordt gehouden. De show is verschoven naar juni 2021, dus misschien ziet Samsung het nu niet nodig om de lancering in te plannen in de buurt van een groot internationaal smartphone-evenement.

Samsung probeert mogelijk een voorsprong op zijn concurrenten te stelen door eerder in de cyclus op de markt te komen, misschien om ruimte te maken voor de voorspelde update van zijn opvouwbare apparaten die later dit jaar wordt voorspeld.

Wat de motivatie ook is, er is momenteel geen bevestiging van een Galaxy Unpacked-evenement, maar het gewicht van de informatie en de frequentie van lekken suggereren dat we binnenkort iets officieel zullen zien.

Geschreven door Chris Hall.