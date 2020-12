Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsungs vlaggenschipserie van de volgende generatie, de Galaxy S21 , komt binnenkort uit. De lekken nemen dus vanzelfsprekend toe.

Renders en promotievideos van het toestel - zogenaamd van Samsung zelf - zijn dankzij Android Police online verschenen. De Samsung Galaxy S21 5G is afgebeeld in de kleur Phantom Violet. We kunnen het platte display, de gecentreerde camera met perforatie, het minimale voorpaneel en het frame van de telefoon zien, dat onderdeel wordt van de camerabobbel.

Over de camerabobbel gesproken, die een gebronsde toon heeft, deze bevat een drievoudige camera-instelling, die naar verluidt bestaat uit een 12-megapixel hoofdsensor, 12-megapixel ultrabrede en 64-megapixel telefoto. De flitser is naar rechts uitgeschakeld.

Het Galaxy S21 + 5G-model is vergelijkbaar met de Galaxy S21 5G, tot aan het ontwerp en de camera-array, dus verwacht dat de verschillen tussen de twee te zien zijn aan de schermgrootte en de levensduur van de batterij. Als je een drastisch andere telefoon wilt, kijk dan eens naar de Galaxy S21 Ultra, die een gebogen scherm en een quadcamerasysteem heeft in plaats van de drievoudige camera.

Er wordt gedacht dat de opstelling met vier cameras een enkele periscoop bevat met 10 megapixel 10x supertelezoom, 108 megapixel hoofdsensor, 12 megapixel ultrabreed en 10 megapixel 3x telefoto. Het heeft ook een laser-autofocussysteem aan boord.

Het volgende Unpacked-evenement van Samsung vindt waarschijnlijk plaats op 14 januari 2020, en de telefoons worden weken later op 29 januari gelanceerd. Voor meer informatie, inclusief geruchten over interne specificaties en prijzen, bekijk hier de samenvatting van Pocket-lint.

Geschreven door Maggie Tillman.