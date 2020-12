De Samsung Galaxy S21 komt misschien toch niet met een oplader of oordopjes

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een recent rapport suggereert dat Samsung in de voetsporen van Apple zal treden door ervoor te kiezen geen stroomadapter of oordopjes op te nemen in de verpakking van zijn volgende vlaggenschiptelefoon .

Het nieuws werd voor het eerst gemeld door de Braziliaanse site Tecnoblog, die een rapport ontdekte bij Anatel (het Braziliaanse equivalent van FCC), waarin (ruwweg vertaald) staat dat "de mobiele telefoon niet wordt verkocht met een stroomvoorziening" en ook "de mobiele telefoon wordt niet verkocht met koptelefoon ”.

Of dit een globale aanpak zal zijn, valt nog te bezien. Een gerucht suggereerde onlangs dat het tegenovergestelde waar was en dat Samsung een oplader en oordopjes in de verpakking gaat opnemen.

Het is onduidelijk wat waar is, of dat dit een geval zou kunnen zijn van één benadering op de Zuid-Amerikaanse markt en een andere benadering elders. We zullen het waarschijnlijk pas zeker weten wanneer Samsung de Galaxy S21-serie op de markt brengt.

Er is een toenemende druk op grote technische giganten die elke maand miljoenen telefoons verzenden om hun negatieve impact op de planeet te verminderen.

Een deel daarvan is het verkleinen van de CO2-voetafdruk door de scheepvaart efficiënter te maken, maar ook door het verminderen van onnodig elektronisch afval.

Apple begon met het verminderen van elektronisch afval in zijn producten met de telefoons uit de iPhone 12-serie , en daarmee kon het de grootte van zijn telefoonverpakkingen verkleinen, waardoor het bedrijf er meer van in zendingen van hetzelfde formaat kon stoppen.

Het werd ook aangeprezen als een stap om te voorkomen dat extra opladers en oortelefoons volledig ongebruikt op de vuilnisbelt terechtkomen.

Voor Samsung zou het logisch zijn om gezien te worden als een van de eerste leiders in de stap om producten milieuvriendelijker te maken. Maar dat ziet er uit.

Geschreven door Cam Bunton.