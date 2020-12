Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is een stortvloed van lekken geweest over de aanstaande Samsung Galaxy S21-apparaten, die naar verluidt begin 2021 zullen worden gelanceerd.

Dankzij een nieuwe reeks weergaven en details van LetsGoDigitial hebben we nu een compleet overzicht van de telefoon. LetsGoDitigal heeft een respectabele staat van dienst en deze details dragen bij aan een groeiend beeld van zekerheid over de toekomstige Galaxy-telefoons.

Te beginnen met de S21 Ultra, kun je een 6,8-inch apparaat verwachten met een gebogen scherm - de enige telefoon in de familie die de gebogen randen behoudt die Samsung populair maakte. Het biedt een adaptieve 120Hz- en Quad HD-resolutie - terwijl het ook de S Pen ondersteunt, hoewel de telefoon geen behuizing voor de S Pen heeft, ondersteunt hij het alleen.

De Galaxy S21 Ultra vertoont een vernieuwd ontwerp aan de achterkant, waarbij die cameramodule zich uitstrekt tot aan de rand van het frame. De S21 Ultra zal naar verwachting veel van de camerafuncties van zijn voorganger behouden, met een hoofdcamera van 108 megapixels, een ultragroothoekcamera van 12 megapixels en een paar telefotocameras van 10 megapixels, die 3x en 10x optische zoom ondersteunen. Hoewel de verwachting is dat DepthVision zal worden verwijderd, wordt het waarschijnlijk vervangen door het laser-autofocussysteem van de Galaxy Note 20 Ultra of een nieuwe vluchttijdsensor .

Er wordt verwacht dat er een batterij van 5000 mAh met 45 W wordt opgeladen, met een oplader van 25 W in de doos.

De Galaxy S21 Ultra - en de andere modellen - zullen naar verwachting worden aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 888 of de Exynos 2100, afhankelijk van uw regio, met 12/16 GB RAM en 128/512 GB opslagopties. Het lek suggereert geen ondersteuning voor microSD, wat een koerswijziging zou betekenen voor Samsung.

De Samsung Galaxy S21 + zal naar verwachting een 6,7-inch scherm hebben, maar in navolging van de Galaxy S20 FE met een 120Hz Full HD-scherm (niet adaptief) en plat - en een overstap naar een plastic constructie in plaats van glas voor de achterkant van de telefoon

De indeling van de camera is naar verwachting vergelijkbaar met de S20, met een 12 megapixel hoofdcamera, 12 megapixel ultrabreed en 64 megapixel telefoto. Aangenomen wordt dat de DepthVision-sensor is gevallen.

Er is waarschijnlijk een 4800 mAh-batterij die 25 W-opladen ondersteunt, maar wordt geleverd met een 15 W-oplader.

De reguliere Galaxy S20 zal naar verwachting dalen tot 6,2 inch, maar komt verder qua specificaties qua specificaties nauw overeen met de Galaxy S21 +. De batterij wordt kleiner, op 4000 mAh.

Dit schetst dat de Galaxy S21 Ultra de held van de familie is, maar gezien de uitstekende prestaties van de Galaxy S20 FE - die de inspiratie lijkt te zijn voor de Galaxy S21 + - vermoeden we dat velen het streven naar steeds duurdere vlaggenschipapparaten in twijfel zullen trekken. Of Samsung de prijzen van de reguliere S21 en S21 + gaat verlagen om kopers te verleiden, blijft onbekend.

De verwachting is dat Samsung de nieuwe toestellen op 14 januari tijdens een Galaxy Unpacked-evenement aankondigt.

Geschreven door Chris Hall.