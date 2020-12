De Samsung One UI 3-update begint officieel, Android 11 op sleeptouw

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung test en plaagt de Samsung One UI 3 al een tijdje, waar Samsung-eigenaren reikhalzend naar uitkijken, omdat het op veel apparaten ook aangeeft dat het bedrijf overgaat op Android 11 .

Samsung had eerder beloofd dat de Galaxy S20 de eerste begunstigde zou zijn van de update en op schema heeft het bedrijf opgeleverd. Vanaf december begon de uitrol voor de Galaxy S20, S20 + en S20 Ultra in Korea, de VS en veel Europese landen. Er is momenteel geen verwijzing naar de Galaxy S20 FE.

De volgende in de rij zijn de Note 20, Z Fold 2, Z Flip, Note 10, Fold en oudere Galaxy S10-apparaten. Samsung zei op 3 december dat dit in de "komende weken" zou gebeuren en merkte op dat het vaak op een iets ander tijdstip op verschillende markten belandt.

De Galaxy A-apparaten van Samsung zullen updates krijgen in de eerste helft van 2021, die, hoewel smakelijk, de komende 6 maanden beslaat, dus zullen sommige apparaten waarschijnlijk worden vervangen door nieuwe modellen voordat de oudere worden overgezet naar de nieuwste software.

Android - en Samsung in het bijzonder - wordt al lang bekritiseerd vanwege het ogenschijnlijk trage updateproces. Apple heeft de neiging om al zijn apparaten op één dag bij te werken en dat is gebruikt als maatstaf om het rivaliserende platform te verslaan, hoewel de realiteit niet zo eenvoudig is. Samsung is in vergelijking met voorgaande jaren sneller geweest met het pushen van updates in deze nieuwste iteratie.

Samsung heeft veel meer productvariaties op de markt, evenals een volledige aanpassingslaag boven de Android-software, die tijd kost om aan te passen. Het is ook waar dat de Android-versie in veel gevallen geen grote verschillen maakt, omdat zoveel van de functionaliteit van de software ongebundeld is en het hele jaar door kan worden bijgewerkt, in plaats van dat er een grote softwaredump zoals iOS nodig is.

Android 11 verschilt niet enorm van Android 10, maar dat is waar One UI 3 de ervaring voor Samsung-bezitters wil verbeteren. Er is een visuele revisie, nieuw ontworpen widgets, vloeiendere bewegingen en animaties om het dagelijkse gebruik beter te maken.

Er zijn tweaks en wijzigingen in de software, dus als u een gebruiker van een Samsung-apparaat bent, is dit het moment om te updaten. Je kunt het updateschema vinden in de Samsung Members-app, beschikbaar in de Galaxy Store als je je afvraagt wanneer je het kunt krijgen.

Geschreven door Chris Hall.