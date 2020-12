Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het gerucht gaat al een aantal maanden dat Samsung stopt met zijn Galaxy Note-serie - waarbij Reuters nu een aantal niet-bekendgemaakte bedrijfsbronnen aanhaalt om deze bewering te staven.

Dat zou betekenen dat, na de eerste release in 2011, de Galaxy Note-serie - beroemd om de integratie van een styluspen - zijn tien jaar durende succes niet zou bereiken, aangezien de Note 20 naar verwachting de laatste van de serie zal zijn.

Dit is misschien geen verrassing. Nu het bedrijf zijn topklasse Galaxy S-serie dichter bij de Galaxy Note plaatst - hoewel de eerste de ingebouwde stylus mist - wordt het steeds meer alsof de twee zijn samengekomen. We zeiden ongeveer hetzelfde over de Note 20 Ultra , een fantastische telefoon die geen onderscheidende reden heeft om te kopen.

Hoewel Reuters suggereert dat de Note zal worden verlaagd als gevolg van een dalende verkoop van high-end telefoons - geen verrassing in de economische toestand van de wereld in 2020 - denken we niet dat het zo kort en droog is.

Samsung is zich duidelijk bewust van zijn concurrentie, vaak van Chinese afkomst, die krachtige telefoons maakt tegen een verlaging van de prijs. Maar het heeft al gereageerd met apparaten zoals de Galaxy Note 20 Fan Edition - een scherp geprijsd vlaggenschip dat niet bezuinigt op functies.

Nu dergelijke apparaten een succes blijken te zijn voor Samsung, zou het niet logisch zijn om door te gaan met het nastreven van twee vlaggenschiptelefoonlijnen die net zo op elkaar lijken. We verwachten dat het Koreaanse bedrijf het onderzoek naar en de ontwikkeling van zijn opvouwbare telefoons - zoals de Fold 2 - zal blijven stimuleren, waarbij de Galaxy S-serie arriveert in een volwaardig vlaggenschip en in meer betaalbare versies. Voor de Note is in zon markt, naar eigen ontwerp van Samsung, geen plaats meer.

Het is een goede run geweest, Galaxy Note, dus hoewel 2020 misschien je laatste is, groeten we je omdat je zon pionier bent.

Geschreven door Mike Lowe.