Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het gerucht gaat dat de Samsung Galaxy S21 wordt gelanceerd vóór het gebruikelijke lenteschema van de fabrikant, zelfs al in januari, wat waarschijnlijk de reden is waarom geruchten en lekken de kop opsteken.

Om te beginnen heeft de Italiaanse website CoverPigtou een selectie van renders van de Samsung Galaxy S21 + (of Galaxy S21 Plus, als je wilt) gepost. Er is ook een geanimeerde video.

Ze zijn naar verluidt gebaseerd op CAD-specificaties, dus mogelijk is er een artistieke licentie bijgevoegd.

De Samsung Galaxy S21 + zou iets groter zijn dan de S20 +, namelijk 161,55 x 75,6 x 7,86 mm. De grootste verandering, volgens de site, is dat de camera-eenheid verder naar links beweegt, meer als een uitgesneden ontwerpkenmerk dan als een "hobbel".

Er wordt beweerd dat de handset drie cameras aan de achterkant zal hebben, plus een flitser. Het zal ook een 6,8-inch scherm hebben - fractioneel groter dan dat op de S20 +.

Uiteraard ziet de standaard S21 er hetzelfde uit. Er zijn nog geen weergaven van de S21 Ultra geplaatst.

Naast deze ontwerpafbeeldingen beweert een andere leaker - Landsk - mogelijke prijzen voor de S21-familie te hebben gezien.

De Samsung Galaxy S21 zal naar verluidt tussen $ 850 en $ 899 vallen; de Galaxy S21 + zou tussen $ 1.050 en $ 1.999 kosten; en de S21 Ultra, $ 1.250 tot $ 1.299.

Geschreven door Rik Henderson.