De Samsung Galaxy Z Flip van de volgende generatie zou een 120Hz-scherm kunnen hebben, lancering midden 2021

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is niet veel gezegd over een toekomstig Z Flip-apparaat. Hoewel de Galaxy S21-modellen een aantal lekken hebben gezien, inclusief ontwerpweergave, heeft de Z Flip niet dezelfde hoeveelheid aandacht gekregen.

Een paar verhalen beginnen echter te wijzen op de plannen van Samsung. De eerste is dat we niet verwachten dat de Samsung Galaxy Z Flip 2 of 3 (hoe deze ook wordt gelanceerd) zal worden aangekondigd naast de nieuwe Galaxy S-apparaten.

Er gaan geruchten dat de Galaxy S misschien eerder dan normaal wordt gelanceerd, sommigen zeggen januari 2021, maar de verwachting is dat de Z Flip niet met hen zal worden gelanceerd. Het Koreaanse nieuwscentrum The Elec beweert dat bronnen zeggen dat het na Q1 zal worden aangekondigd, waardoor er scheiding blijft tussen de Galaxy S- en de Galaxy Z Flip-lijnen.

Samsung heeft al laten weten dat het van plan is om de vouwtelefoons te laten groeien.

Voortbouwend op de mogelijke tijdlijn voor de nieuwe handset, heeft de betrouwbare leaker UniverseIce gesuggereerd dat deze zal worden uitgerust met een 120Hz-display. Het is waarschijnlijk dat Samsung zal streven naar uniformiteit in de vernieuwingsfrequenties van zijn premium-apparaten en dit zou tegen topprijzen worden verwacht - terwijl het een mechanisme biedt om sub-vlaggenschip opvouwbare opvouwbare schermen met 60Hz-schermen als prijsdifferentiator te lanceren.

Het gebrek aan geruchten over de volgende generatie Z Flip suggereert ons dat de lancering nog ver weg is - we zijn niet eens duidelijk over hoe het op dit moment zal worden genoemd, nu Samsung Z Flip en Z Flip 5G gebruikt voor de eerste twee iteraties van deze telefoon, die ertoe kunnen leiden dat deze de Z Flip 3 wordt genoemd.

Geschreven door Chris Hall.