Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung onthulde alleen de Galaxy Z Fold 2 naast de Note 20 tijdens een evenement in augustus 2020, gevolgd door volledige details begin september 2020, maar er gingen al geruchten rond de Galaxy Z Fold 3.

Deze functie rondt alles af wat we tot nu toe hebben gehoord over de Galaxy Z Fold 3, inclusief welke functies we kunnen zien, wanneer deze naar verwachting zal worden uitgebracht en hoe het eruit zou kunnen zien.

Juni 2021

Waarschijnlijk ongeveer £ 1800 / $ 2000

De originele Galaxy Fold werd onthuld op het Mobile World Congress 2019 , gevolgd door een vast model op de Berlijnse consumentenelektronicabeurs IFA in 2019. De tweede generatie werd vervolgens onthuld in september 2020, dus er is geen patroon voor de Galaxy Z Fold zoals er is met de andere apparaten van Samsung, zoals de Galaxy S en Galaxy Note .

Volgens geruchten zou de Galaxy Z Fold 3 in juni 2021 kunnen verschijnen. Hoewel dit in eerste instantie misschien een beetje vreemd lijkt, staat het Mobile World Congress op 28 juni 2021 gepland, waardoor het volkomen aannemelijk is.

Qua prijs verwachten we dat het in dezelfde regio zit als de Galaxy Z Fold 2, die £ 1799 kost in het VK en $ 1999 in de VS, dus als je op zoek bent naar het volgende opvouwbare vlaggenschip van Samsung, is het misschien tijd om te beginnen met sparen.

Verticale vouw

Premium build

IP waarde?

S Pen-compatibiliteit?

We verwachten dat de Samsung Galaxy Z Fold 3 dezelfde verticale vouw in boekstijl zal aannemen als de originele Galaxy Fold en Galaxy Z Fold 2, waarbij de horizontale vouw wordt gereserveerd voor de Galaxy Z Flip- serie. We verwachten ook dat het scharnier weer meerdere hoeken biedt, zoals de Z Fold 2 en Z Flip doen.

Er gaan geruchten dat het apparaat compatibel zal zijn met de S Pen, en als dat waar is, zou er waarschijnlijk een sleuf in het apparaat zijn ingebouwd, zoals de Note. Geruchten over compatibiliteit met de S Pen doken echter ook op voordat de Galaxy Z Fold 2 werd onthuld, maar men dacht dat het opvouwbare scherm niet bestand was tegen de druk die de stylus zou uitoefenen.

Er was ook sprake van waterdicht maken voordat de Z Fold 2 arriveerde, dus misschien zien we een IP-classificatie op de Z Fold 3. Anders verwachten we een solide build met enkele verfijningen ten opzichte van het 2020-model.

Extern en intern

120Hz verversingssnelheid op intern waarschijnlijk

We verwachten dat de Samsung Galaxy Z Fold 3 een groot flexibel beeldscherm aan de binnenkant heeft, evenals een extern beeldscherm in opgevouwen toestand, zoals de vorige modellen hebben gedaan.

De Galaxy Z Fold 2 heeft een 7,6-inch hoofddisplay met een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz , gekoppeld aan een 6,2-inch buitendisplay. Er is een geperforeerde camera aan de voorkant, hoewel er een aantal geruchten zijn dat de Z Fold 3 mogelijk een camera onder het scherm heeft, waardoor een groter extern scherm mogelijk is dan de Z Fold 2.

Qualcomm Snapdragon 875 waarschijnlijk

12 GB RAM / 256 GB opslag

5G

Verwacht vlaggenschiphardware onder de motorkap van de Galaxy Z Fold 3. Geen geruchten hebben gesuggereerd welke exacte specificaties we zouden kunnen zien op de Z Fold 3, maar we vermoeden dat de Qualcomm Snapdragon 875 onder de motorkap zal zitten, samen met een goede hoeveelheid RAM - waarschijnlijk minimaal 12 GB - en minimaal 256 GB opslagruimte.

Er is nog geen woord over de batterijcapaciteit, maar de Z Fold 2 heeft een 4500 mAh-batterij, dus we zouden verwachten dat de Z Fold 3 vergelijkbaar is, mogelijk een beetje groter.

In termen van connectiviteit waren zowel de originele Fold als de Z Fold 2 5G ingeschakeld , dus we zouden hetzelfde verwachten voor de Z Fold 3.

Perforatie voorkant

Camera onder het scherm?

De Samsung Galaxy Z Fold 2 heeft een drievoudige camera aan de achterkant en een camera aan de voorkant met twee gaten . De camera aan de achterzijde bestaat uit een 12 megapixel hoofdcamera, 12 megapixel telelenssensor en 12 megapixel ultrabreed camera.

De cameras aan de voorkant zijn beide sensoren van 10 megapixels.

Het is nog niet bekend wat de Galaxy Z Fold 3 te bieden heeft op de camera-afdeling, maar zoals eerder vermeld, suggereert een rapport dat Samsung hoopt een onderbeeldcamera aan te bieden. We verwachten meer te weten over de cameras en functies die worden aangeboden wanneer de Galaxy S21 wordt gelanceerd - verwacht begin 2021.

Hier zijn de geruchten tot nu toe over de Galaxy Z Fold 3.

Ajou News meldde dat de Samsung Galaxy Z Fold 3 in juni 2021 zou arriveren, in combinatie met S Pen-ondersteuning. Een under-display camera werd ook genoemd in het rapport.

LetsGoDigital meldde dat Samsung in maart 2019 een patent had aangevraagd met de titel "Galaxy Z Fold met lichtindicator", verleend in oktober 2020. De site maakte een aantal mock-up weergaven die suggereerden hoe de Galaxy Z Fold 3 eruit zou kunnen zien als het de technologie zou gebruiken. in het octrooi.

Geschreven door Britta O'Boyle.