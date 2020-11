Samsung Galaxy Z Fold 3 zou gepland kunnen zijn voor juni 2021, met ondersteuning voor S Pen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nu 2020 vrijwel klaar en afgestoft is, gaan de geruchten over toekomstige plannen voor de mobiele line-up van Samsung door. We hadden eerder gehoord dat de Galaxy S mogelijk begin 2021 een update krijgt, maar een nieuw gerucht suggereert dat de premium Galaxy Z Fold 3 in juni 2021 zou kunnen lanceren.

Eerdere Fold-modellen hebben gemengde lanceringsdata gezien. Het origineel werd onthuld op het Mobile World Congress 2019 in februari, maar nadat de veranderingen pas echt op de markt kwamen in de herfst van 2019. De Galaxy Z Fold 2 werd aangekondigd in augustus 2020 en zal kort daarna in de verkoop gaan.

Een datum voor juni, voorgesteld door Ajou News, klinkt misschien vergezocht, maar het Mobile World Congress 2021 begint op 28 juni 2021 , nadat het later in het jaar is uitgesteld. Dat zou Samsung de kans geven om zijn nieuwe apparaat aan te kondigen en te demonstreren op het wereldwijde mobiele evenement - uiteraard ervan uitgaande dat er vooruitgang wordt geboekt naar de normaliteit.

Als we verder gaan met de timing, is er de suggestie dat de nieuwe Fold de S Pen zou kunnen ondersteunen. Dit is al eerder de ronde gedaan, in de aanloop naar de lancering van de Fold 2, maar algemeen werd aangenomen dat het opvouwbare beeldschermniet geschikt was voor het soort druk dat de S Pen op het beeldscherm zou kunnen uitoefenen.

Dat zou erop wijzen dat er aanzienlijke vooruitgang zou moeten zijn geboekt om het oppervlak van het flexibele display dat wordt gebruikt op de opvouwbare apparaten van Samsung te versterken. Er wordt gesuggereerd dat UTG van de tweede generatie - ultradun glas - de S Pen-ervaring kan bieden en tegelijkertijd de vereiste vouwervaring mogelijk maakt.

Verder wordt gesuggereerd dat de toekomstige Galaxy S21 ook zal werken met de S Pen, wat zou kunnen betekenen dat de Note-familie van apparaten voor het laatst is gelanceerd. Zoals het is, is er technisch gezien heel weinig verschil tussen de Galaxy S- en de Galaxy Note-apparaten, dus het is alleen de S Pen die deze twee families onderscheidt.

Of we een camera onder het scherm zullen zien, valt ook nog te bezien. De bron suggereert dat Samsung deze toekomstige technologie wil implementeren, maar gaat verder met te zeggen dat er een verslechtering van de beeldgelijkheid komt als gevolg, dan zal het niet worden opgenomen in de Galaxy Z Fold 3.

Er is weinig om deze beweringen te staven, maar we zitten nog aan het begin van de geruchtencyclus voor 2021-apparaten, dus we verwachten dat het beeld de komende maanden veel duidelijk zal worden.

Geschreven door Chris Hall.