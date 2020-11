Samsung Galaxy S20 FE krijgt £ 100 Black Friday-korting

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Van alle Samsung Galaxy S20-modellen is het de FE - of Fan Edition - die onze stem krijgt. Ja, het heeft een plastic achterkant, maar als je in het VK bent, is het een Galaxy S20-model met Qualcomm-hardware, als je kiest voor de 5G-versie.

Dat maakt de korting van £ 100 op de Samsung Galaxy S20 FE 5G op Amazon aantrekkelijk, waardoor deze betaalbare telefoon van £ 699 naar £ 599 wordt gebracht - wat niet slecht is voor een onlangs gelanceerd apparaat.

De Samsung Galaxy S20 FE wint door die krachtige hardware - Qualcomm Snapdragon 865 - te combineren met een 6,5-inch 120Hz-scherm en een geweldige camera. Er is ondersteuning voor microSD, geweldige luidsprekers en IP68-bescherming - het is alles wat je maar wilt van een telefoon.

Als je iets goedkoper wilt, heeft Amazon ook £ 100 van de 4G-versie van dit toestel afgehaald - maar die wordt aangedreven door Exynos-hardware en miste connectiviteit van de volgende generatie.

De korting komt als onderdeel van de Black Friday-verkoop van Amazon, waaronder enkele andere Samsung-apparaten, waaronder de gewone S20. Je kunt hier alle Black Friday-smartphonedeals vinden .

