(Pocket-lint) - De volgende vlaggenschip-smartphones van Samsung komen begin 2021 aan, in de vorm van de Galaxy S21, Galaxy S21 + en Galaxy S21 Ultra .

We hebben al een paar rapporten gezien over de drie apparaten, maar een lek van Android Police heeft bijna alle specificaties en functies op weg naar de volgende Galaxy S-smartphones uitgesplitst.

Volgens de site heeft het de details via meerdere bronnen bevestigd en beweert het ook officiële persweergave van de apparaten te hebben gezien. Het heeft de renders niet gepubliceerd, hoewel het heeft gezegd dat de eerder geziene gelekte CAD-renders juist zijn.

Op basis van het rapport zal de Galaxy S21 een plastic achterkant hebben, een 6,2-inch scherm met een Full HD + resolutie, een verversingssnelheid van 120 Hz en een piekhelderheid van 1400 nits. Het komt in Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Grey en Phantom White en de framekleur is afhankelijk van de kleur.

Een drievoudige camera aan de achterkant met een 12 megapixel hoofdcamera, een 12 megapixel ultragroothoekcamera en een 64 megapixel telecamera zou aan boord zijn.

De Galaxy S21 + zou een 6,7-inch scherm hebben, ook met een Full HD + -resolutie, een verversingssnelheid van 120 Hz en een piekhelderheid van 1400 nits. Er wordt gezegd dat het in Phantom Violet, Phantom Black en Phantom Silver komt, maar het is nog niet duidelijk of het glas of plastic aan de achterkant zal hebben. Er wordt gezegd dat het dezelfde drievoudige camera aan de achterzijde heeft als de S21.

De Galaxy S21 Ultra zal blijkbaar een 6,8-inch beeldscherm hebben met een Quad HD + resolutie, een adaptieve verversingssnelheid van 1 Hz tot 120 Hz en een piekhelderheid van 1600 nits. Er wordt gezegd dat het een glazen achterkant heeft en wordt geleverd in Phantom Silver en Phantom Black.

De camera aan de achterzijde zou bestaan uit een hoofdsensor van 108 megapixels van de tweede generatie, een ultrabrede sensor van 12 megapixels en twee telelenzen. De eerste zou een 3x optische telelens zijn en de tweede zou een 10x optische super-telelens zijn.

Alle drie de modellen komen in 5G-opties en werken op de onaangekondigde Qualcomm Snapdragon 875 of Exynos 2100. De S21 zou een 4000 mAh-batterij hebben, de S21 + zou een 4800 mAh-batterij hebben en de S21 Ultra zou hebben een batterij van 5000 mAh.

Extra camerafuncties zijn ook geclaimd voor de S21-modellen, waaronder de cameras die automatisch schakelen tussen 30 fps en 60 fps, afhankelijk van de lichtomstandigheden, een dubbele opnamemodus, verbeterde nachtmodus, meer handmatige bedieningselementen en verbeterde maanmodus.

